Telekom Shops punkten mit Design und Lokalkolorit

Der Wettbewerb zählt zu den renommiertesten internationalen Design Wettbewerben und unterteilt sich in verschiedene Kategorien wie Produktgestaltung, Kommunikationsdesign und Verpackungsdesign. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Wir wollen das beste Marken- und Einkaufserlebnis im Handel bieten und dabei ist ein preisgekröntes Shopdesign ein wichtiger Baustein“, freut sich Karin Kranz, Leiterin des Retail Immobilien- und Designbereichs bei der Telekom.

Das kommt an: Regionalität meets Design

Im Telekom Flagshipstore in Hamburg und allen anderen Shops in Deutschland werden regionale Wandmotive individuell und farbenfroh in Szene gesetzt. Mal sind sie dezent charmant, mal bewusst übertrieben, und immer mit vielen feinen, individuellen Details. Diese sind von Hand illustriert und in einem partizipativen Prozess mit dem Shop Team ausgewählt. So schafft jedes Motiv Lokalkolorit und regionale Verbundenheit bei Besuchern wie Mitarbeitenden gleichermaßen.

Exzellenz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit

Die Gewinner werden von einer unabhängigen Jury aus Fachleuten aus verschiedenen Designbereichen ausgewählt. Der iF Design Award ist damit nicht nur eine Auszeichnung für gutes Design, sondern auch ein Instrument zur Steigerung von Exzellenz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Das Shopdesign der Telekom erhält internationale Aufmerksamkeit - und trägt so dazu bei, die Markenbekanntheit der Telekom und ihre Position als Branchenführer weiter auszubauen.

Der Flagshipstore in Hamburg erhielt mit dem Red Dot Design Award und dem German Design Award zwei weitere renommierte Auszeichnungen für das regionalisierte Shop Design.