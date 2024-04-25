Deutsche Telekom führend im DAX-40 für Corporate Citizenship

Corporate Citizenship beschreibt das Engagement eines Unternehmens zugunsten von Umwelt und Gesellschaft. Ein erfolgreicher Corporate Citizenship-Ansatz wird ebenso ernsthaft verfolgt wie das Kerngeschäft des Unternehmens. Er ist strategisch ausgerichtet, wird professionell verwaltet und anhand seiner gesellschaftlichen Auswirkungen gemessen. Gut umgesetzt, führt Corporate Citizenship zu einer Win-Win-Situation für Gesellschaft und Unternehmen.

Nach 2017 und 2021 untersuchte das Beratungshaus für gesellschaftlichen Wandel Wider Sense in diesem Jahr zum dritten Mal die Corporate-Citizenship-Landschaft der DAX-40-Unternehmen. Dieses Jahr wird der Corporate-Citizenship-Ansatz von drei Unternehmen - Deutsche Telekom, DHL und SAP – erstmals als „integriert“ eingestuft. Diese Unternehmen haben es überzeugend geschafft, das Potenzial von Corporate Citizenship zu nutzen, indem sie es in ihr Kerngeschäft integrieren und damit nachweisbare Win-Win-Situationen für die Gesellschaft und das Unternehmen schaffen. Alle drei Unternehmen erhielten bereits in den Jahren 2017 und 2021 die Bewertung „strategisch“.

Integrierter Ansatz für gesellschaftliche Verantwortung

„Wir haben das Prinzip „Verantwortung leben“ fest in unserer Konzernstrategie verankert. Die Verantwortung für Nachhaltigkeit – und somit für Umwelt, Gesellschaft und gute Unternehmensführung – ist bei der Telekom im Gesamtvorstand angesiedelt und fester Bestandteil unseres täglichen Handelns. Die Anerkennung unseres Ansatzes als „integriert“ durch Wider Sense und unsere Zugehörigkeit zum Spitzenfeld des DAX-40 freuen uns sehr und bestärken uns auf unserem weiteren Kurs“, sagt Melanie Kubin-Hardewig, Vice President Group Corporate Responsibility bei der Deutschen Telekom.

Um evidenzbasierte Einblicke in die Corporate-Citizenship-Landschaft der DAX-40-Konzerne zu gewinnen, hat das Beratungshaus alle DAX-40-Nachhaltigkeitsberichte und Corporate-Citizenship-Websites untersucht. Zudem wurden 26 CSR-Leitungen persönlich interviewt und die Ergebnisse mit Expert*innen aus den Bereichen Human Resources, Umwelt, Soziales, Governance-Reporting, Nichtregierungsorganisationen und digitalem Corporate-Citizenship-Management analysiert.

