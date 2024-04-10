HR Factbook zum Geschäftsjahr 2023

Es bietet einen umfassenden Einblick in die Vielfalt unserer Mitarbeitenden, ihre Fähigkeiten und Potenziale. Zudem erfahren Sie mehr über unsere Organisationskultur und erhalten Einblicke in Kosten und Produktivität. Ergänzend liefern wir Daten zu Einstellungen, Mobilität, Fluktuation sowie Informationen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, um das umfangreiche Bild unserer Personalarbeit abzurunden. VIDEO

Details zu diesen Themen sind in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt, die jeweils durch kurze, erläuternde Texte ergänzt werden.

Besondere Kennzahlen 2023

Insgesamt arbeiten 199.652 Beschäftigte in 34 Ländern bei der Deutschen Telekom.

Im Durchschnitt haben unsere Vollzeitmitarbeitenden 2023 einen Umsatz in Höhe von 547 Tausend Euro pro Person generiert.

Die Engagement Rate, bezogen auf die Aktivität der Mitarbeitenden im internen sozialen Netzwerk YAM UNITED, konnte um 18,5 Prozent gesteigert werden und beträgt 3,2 Prozent.

4.516 Ideen unserer Mitarbeitenden führten zu Einsparungen und Neugeschäftspotenzialen in Höhe von rund 56,4 Millionen Euro

Der Anteil an digitalen Expert*innen weltweit stieg auf 22,0 Prozent.

Die Gesundheitsquote liegt bei 94,3 Prozent.

Publikationsarchiv Die HR Factbooks sowie die Personalberichte zu vorherigen Geschäftsjahren finden Sie in unserem Publikationsarchiv.

