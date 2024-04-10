HR Factbook zum Geschäftsjahr 2023
Das HR Factbook zum Geschäftsjahr 2023 bietet Ihnen Kennzahlen rund um die Beschäftigten der Deutschen Telekom.
Das HR Factbook zum Geschäftsjahr 2023 bietet Ihnen Kennzahlen rund um die Beschäftigten der Deutschen Telekom.
Es bietet einen umfassenden Einblick in die Vielfalt unserer Mitarbeitenden, ihre Fähigkeiten und Potenziale. Zudem erfahren Sie mehr über unsere Organisationskultur und erhalten Einblicke in Kosten und Produktivität. Ergänzend liefern wir Daten zu Einstellungen, Mobilität, Fluktuation sowie Informationen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, um das umfangreiche Bild unserer Personalarbeit abzurunden. VIDEO
Details zu diesen Themen sind in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt, die jeweils durch kurze, erläuternde Texte ergänzt werden.
Publikationsarchiv Die HR Factbooks sowie die Personalberichte zu vorherigen Geschäftsjahren finden Sie in unserem Publikationsarchiv.