Telekom für Engagement in der digitalen Gesellschaft mehrfach ausgezeichnet

Die Deutsche Telekom fördert demokratische Werte in der digitalen Gesellschaft durch eine Vielzahl von Initiativen und Kampagnen. „Unser Ziel ist es, dass alle Menschen verantwortungsvoll an der digitalen Welt teilhaben können. Dafür arbeiten wir eng mit Nichtregierungsorganisationen zusammen und appellieren mit unseren Kampagnen an die Gesellschaft, für demokratische Werte einzustehen.“, sagt Marike Mehlmann-Tripp, Cluster Lead Social Engagement.

Klare Botschaften für Fairness und Verantwortung

Die Initiative „Gegen Hass im Netz“ setzt sich für ein Internet ein, in dem alle Menschen die Chancen der digitalen Welt nutzen können, ohne Angst vor Ausgrenzung oder Hass haben zu müssen. Mit der neuesten Kampagne „ Licht an! Gegen Hass im Netz! “ setzt die Telekom ein deutliches Zeichen gegen Hass, Rassismus und Antisemitismus und ruft zum demokratischen Zusammenhalt in der Gesellschaft auf.

Auch die Kampagne „ ShareWithCare “ fördert die Fähigkeit und Bereitschaft zu verantwortungsvollem Handeln im Netz. Mit ihr hat sich die Telekom aktiv an der Debatte über das Teilen von Kinderfotos im Netz beteiligt und für einen sensiblen Umgang mit Kinderfotos in den sozialen Medien aufgerufen.

Anerkennung für Kampagnen und Engagement

Die Kampagnen zu „Gegen Hass im Netz“ und „ShareWithCare“, die in Zusammenarbeit mit den Kreativagenturen Saatchi & Saatchi und Adam & Eve entwickelt wurden, wurden kürzlich erneut für ihre Kreativität und ihren Erfolg im Bereich gesellschaftliches Engagement mehrfach ausgezeichnet. Für Media waren Mindshare und emetriq verantwortlich.

Zuletzt erhielt die Initiative „Gegen Hass im Netz“ bereits zum zweiten Mal den Deutschen Mediapreis in der Kategorie „Beste Media-Strategie des Jahres“ in der Rubrik „National“ sowie „ShareWithCare“ die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Media-Idee des Jahres“ in der Rubrik „Digital & Social Media“. Der Deutsche Mediapreis wurde bereits zum 26. Mal durch das Fachmagazin W&V vergeben und zeichnet die kreativsten und erfolgreichsten Media-Kampagnen des Jahres aus. Die Jury lobte die Kampagnen der Telekom besonders für ihre Beständigkeit, die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschäftsfeld sowie das klare Bekenntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung.

Christian Hahn, Leiter Marketingkommunikation und Media bei der Deutschen Telekom, ist Initiator und Verantwortlicher der Kampagnen „Gegen Hass im Netz“ seit ihrem Start im Jahr 2020. Im Rahmen der Verleihung des Deutschen Mediapreises wurde er als „Media-Persönlichkeit des Jahres 2024“ persönlich ausgezeichnet.

„ShareWithCare“ erhielt kürzlich drei Gold-Stevie-Awards in den Kommunikations- und PR-Kategorien „Reputationsmanagement/Brand Management“, „Corporate Responsibility“ und „ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)“. Die German Stevie Awards sind ein hochkarätiger Wirtschaftspreis, der herausragende Leistungen in der deutschen Unternehmenswelt würdigt.

Beim Spotlight-Festival für Bewegtbildkommunikation, einem der weltweit bedeutendsten Kreativwettbewerbe, erhielt die Initiative „Gegen Hass im Netz“ gleich fünf Auszeichnungen sowohl vom Publikum als auch von der Fachjury, darunter zweimal Gold in den Kategorien „Social Impact“ und „Web & Mobile“. Auch „ShareWithCare“ wurde mit zwei Auszeichnungen gewürdigt. Die Telekom erntete auch hier Lob für ihre klare, gesellschaftlich engagierte Haltung.

„Mit unseren Kampagnen zeigen wir, dass wir alle gemeinsam für eine faire und demokratische digitale Welt eintreten können – wir alle können einen Unterschied machen. Die Anerkennung unserer Arbeit macht uns Stolz und bestärkt uns in unserem Engagement.“, sagt Christian Hahn, Leiter Marketingkommunikation und Media.

