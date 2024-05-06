Der neue WhatsApp-Kanal der Telekom

Der Netzausbau der Deutschen Telekom betrifft fast jede(n): Wie schnell streamen meine Serien und Filme? Wie flüssig laufen Online-Games beim Zocken? Wie sorgt Mobilfunk unterwegs im TikTok-Feed für Spaß ohne Ende? Und wie bringt die Telekom Glasfaser auch zu mir nach Hause? Wer’s wissen will, findet jetzt bei WhatsApp den neuen Kanal „Telekom Netzausbau“, der alle Infos zum Ausbau von Glasfaser-Internet und superschnellen Mobilfunk mit LTE und 5G liefert. Nur wer abonniert, ist informiert.



Hier verraten Euch Experten aus erster Hand, wie Internet-Infrastruktur 2024 funktioniert und was hinter den Kulissen läuft. Ihr erfahrt zum Beispiel, wie die Telekom 5G-Mobilfunk in die Stadien der Fußball-EM 2024 bringt. Und Ihr lernt die Menschen kennen, die das alles möglich machen. Wenn Ihr den Kanal „Telekom Netzausbau“ im WhatsApp-Menü „Aktuelles“ abonniert und auf die Glocke drückt, verpasst Ihr nichts mehr. Neben jeder Menge News und den neuesten Videos aus dem YouTube-Kanal „Deutsche Telekom“ gibt es exklusive Inhalte für Abonnentinnen und Abonnenten.

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Weitere Informationen gibt es in der Medieninformation zum Start des neuen WhatsApp-Kanals .