Träume im Galopp: Telekom zeigt Portrait über Special Olympics Athlet Amadeus Colsman

Über 1.500 Athletinnen und Athleten, 18 verschiedenen Sportarten und ein Motto: #GrenzenlosBewegend. Die fünften Special Olympics Landesspiele Nordrhein-Westfalen finden vom 22. bis 25. Mai 2024 in Münster statt und die Deutsche Telekom ist als Partner des nationalen Verbands Special Olympics Deutschland mit dabei. Nach den Nationalen Winterspielen Ende Januar in Thüringen sind die Landesspiele in NRW bereits das zweite Highlight der gemeinsamen Partnerschaft. Im Rahmen des dreijährigen Engagements sollen Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung sowie ihre Leistungen und Persönlichkeit sichtbarer gemacht werden. Deswegen hat die Telekom im Vorfeld der Landesspiele zwei Athleten getroffen, die selbst in Münster antreten, und zwei Portraits produziert, die kostenlos auf Abruf bei YouTube zur Verfügung gestellt werden.

Amadeus und sein Pferd „Träumerei“

Bei den Special Olympics World Games 2023 in Berlin hat Amadeus Colsman eine Erfolgsgeschichte geschrieben: Gold beim Reiterwettbewerb, Sliber im Springen und Bronze im Geschicklichkeitsreiten. Nach seinem Ausflug in die Sportart Ski Alpin bei den Nationalen Winterspielen Ende Januar ist der gebürtige Essener zurück in seiner Paradedisziplin Reiten und kämpft in Münster mit seinem Pferd „Träumerei“ um Edelmetall. Im Vorfeld der Landesspiele gewährte er einen Einblick in seinen Arbeitsalltag in der Bäckerei sowie in sein Training auf dem Reiterhof und sprach über seine Ziele und Wünsche als Sportler.

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