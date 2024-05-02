Teachtoday International: Medienkompetenz ohne Grenzen

Damit alle von den Chancen der Digitalisierung gleichermaßen profitieren können, müssen Menschen in der Lage und bereit sein, verantwortungsvoll im Netz zu handeln. Die Deutsche Telekom fördert die Medienkompetenz von Jung und Alt mit einer Vielzahl von weltweit verfügbaren Angeboten - immer mit dem Ziel, dass sich jeder sicher und souverän in der digitalen Welt bewegen kann. Die neu gestartete Plattform „ Teachtoday International “ bietet nun einen Überblick über alle weltweiten Medienkompetenz-Initiativen des Konzerns.

Globale Initiativen auf einen Blick

Die Initiative „ Teachtoday “ unterstützt in Deutschland Kinder und Jugendliche, Eltern und Großeltern sowie pädagogische Fachkräfte mit alltagsnahen Tipps und Materialien zur sicheren und kompetenten Mediennutzung. Auf www.teachtoday.org werden mit „Teachtoday International“ nun die globalen Bemühungen des Konzerns zur Förderung von Medienkompetenz und digitaler Teilhabe auf einen Blick dargestellt. Die Plattform bietet einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten der Konzernzentrale sowie der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, filterbar nach Ländern und Zielgruppen.

„Teachtoday International“ zeigt, dass digitale Teilhabe bei der Telekom schon lange über Landesgrenzen hinaus gedacht wird: In einer interaktiven Weltkarte werden Medienkompetenz-Initiativen aus derzeit 12 Ländern vorgestellt, die sich an unterschiedlichste Zielgruppen wie Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen richten. Von der Förderung von Bildungsmöglichkeiten für Schülerinnen in den Vereinigten Staaten bis zur Bereitstellung eines sichereren Internets für Senior*innen in Rumänien - die Angebote sind vielfältig.

Um Barrierefreiheit zu gewährleisten, bietet „Teachtoday International“ alle Texte auch in Einfacher Sprache an.

