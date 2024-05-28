Telekom Technik für die UEFA EURO 2024™ in der Stuttgart Arena

Für die Festnetzanbindung der Stadien installiert die Telekom etwa 70 Kilometer Kupfer- und Glasfaser-Leitungen, um die Live-Bilder von den Spielen in die Welt zu schicken. Auch die Stadionumgebung und die Fanzone am Schlossplatz profitieren von zusätzlicher Mobilfunkversorgung während der EM.

„Unser Ziel ist ein perfektes Netz für dieses Turnier und wir sind bereit“, sagt Stefan Bonato, Leiter Technik für die UEFA EURO 2024™ bei der Telekom. „Wir setzen bei der Netzversorgung bereits auf einem sehr hohen Niveau auf. Zur EM wird das Netz aber vor allem kapazitiv noch mehr beansprucht. Ob in den Stadien, Fanzonen, Trainingsplätzen oder zuhause bei den Fans – unsere Netze sind fit für das Großereignis Europameisterschaft. Daran arbeiten wir seit Monaten. Sowohl im Mobilfunk als auch bei der Festnetzanbindung der Stadien. So verbessern wir das Netz-Erlebnis für unsere Kundinnen und Kunden weiter.“

Dreimal so viel Datendurchsatz im Mobilfunk

Der Datendurchsatz in der Stuttgart Arena wurde drastisch erhöht, sodass die Fans bei den Spielen statt bisher mit 425 Megabit pro Sekunde mit 1,2 Gigabit pro Sekunde surfen können und eine deutlich höhere Geschwindigkeit beim Versenden von Nachrichten erleben. Gerade bei Sportereignissen ist der Datenverkehr besonders hoch. Für die erweiterte Mobilfunk-Versorgung setzt die Telekom 5G und LTE-Frequenzbänder mit 900 Megahertz, 1,8 Gigahertz (GHz), 2,1 GHz, 2,6 GHz und 3,6 GHz ein. Zusätzlich versorgen zehn 5G Router die Journalisten mit schnellem Internet über Mobilfunk. Die Technik bleibt nach dem Turnier in der Stuttgart Arena und sorgt dann auch bei den Ligaspielen für starken Mobilfunk.

Festnetz: 70 Kilometer neue Internet-Leitungen im Stadion

Insgesamt werden im Stadion etwa 70 Kilometer Kupfer- und Glasfaserkabel neu verlegt. Damit bekommen Medien vor Ort ausreichend Kapazität und Geschwindigkeit für ihre Berichterstattung des Turniers in Bild und Ton. Zusätzlich werden 89 Switche und 205 Access Points installiert: Switche sind Verteiler, die die Kommunikation in alle Ecken bringen. Über die Access Points bekommen Medien, Helfer und Offizielle ihren Datenzugang per WLAN. Kritische Bereiche wie die Medien-Tribüne werden mit speziellen Hochverfügbarkeitslösungen gegen Ausfälle abgesichert. Diese technischen Erweiterungen sind erforderlich, weil bei Großereignissen wie der UEFA EURO 2024™ erheblich mehr Medienvertreter vor Ort sind als bei regulären Ligaspielen.

Glasfaser für die Bilder, die um die Welt gehen

Die Stuttgart Arena ist mit zwei redundanten Glasfaser-Leitungen an das Internationale Sendezentrum der UEFA (IBC) in Leipzig angebunden. Damit wird sichergestellt, dass diese beiden Verbindungen komplett getrennt voneinander durch das Netz der Telekom geführt werden. Vom IBC gehen die Signale als Fernsehbilder in die Welt. Jede der Glasfaser-Leitungen hat dafür eine Kapazität von 200 Gigabit pro Sekunde, Insgesamt können also im IBC vier Terabit pro Sekunde an Daten gleichzeitig über die Glasfaseranbindungen ankommen. Vom IBC in Leipzig werden die Signale über die Glasfaser der Telekom auch in die 14 offiziellen Fanzonen der UEFA übertragen, wo Public Viewings für die Fans stattfinden.

Noch mehr Mobilfunk-Power – auch rund ums Stadion

Für die UEFA EURO 2024™ bekommen neben dem Stadion auch das Stadionumfeld und die Stuttgarter Fanzone am Schlossplatz eine Sonderversorgung mit temporären Lösungen: Das sind mobile Antennen, die über einen bestimmten Zeitraum Mobilfunk für besonders stark besuchte Gebiete liefern.

Schon jetzt betreibt die Telekom im Stadtgebiet von Stuttgart bereits 318 Mobilfunkstandorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei nahezu 100 Prozent. In den kommenden drei Jahren sollen weitere 74 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 221 Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

Der Fußballsommer kann kommen - das Video zeigt, wie die neueste Antennentechnik in der Stuttgart Arena installiert wurde. Video