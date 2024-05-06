Unternehmen setzen auf Internet von der Telekom

Mit klarem Abstand liegt die Telekom vorne und holt sich den Gesamtsieg. „Das Ergebnis des Kundenbarometers macht uns sehr stolz, zeigt es doch, dass unsere Investitionen und Anstrengungen in Kompetenz, Empathie und natürlich Netze und Technik von den Geschäftskunden wahrgenommen und wertgeschätzt werden“, sagt Sales & Service-Chef Steffen Schlaberg zum erneuten Platz auf dem Siegertreppchen.

Im Vergleich zum ersten Platz im Vorjahr hat die Telekom weitere wertvolle Punkte dazu geholt. Den größten Sprung nach vorne gab es im Kundenservice, gefolgt von der Markenwahrnehmung. Aus dem Testurteil von Connect: „In der Kategorie Kundenservice haben sich bis auf die Deutsche Telekom im Vergleich zum Vorjahr alle Anbieter verschlechtert. Die Telekom gewinnt 15 Punkte hinzu (2023: Score 106) und liegt hier somit bei 121 Punkten (Note 1,8).“

Sieger in allen Kategorien

Die in Zusammenarbeit mit dem Institut für Technikthemen (FiFT) entstandene Studie liefert wichtige Einblicke in den B2B-Internetmarkt. Unter die Lupe genommen wurden in Deutschland Telekom, Vodafone, 1&1 und Telefónica in den vier Kategorien Kundenservice, Marke/Anbieter, Netz sowie Hard- und Software. In der Befragungskategorie Kundenservice wird neben der Antwortgeschwindigkeit auch die Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeitenden bewertet. Der Markenwert wird unter anderem auf der Basis von Image, Weiterempfehlungsrate und Kundentreue ermittelt. In der Rubrik Netz spielen Aspekte wie Datenrate, Gesprächsqualität, Stabilität und Zuverlässigkeit eine Rolle. Die Rubrik Hard- und Software umfasst unter anderem die Benutzerfreundlichkeit, die Sicherheit und den Funktionsumfang der Service-App sowie die Qualität und Installation der Hardware.

