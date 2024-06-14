Telekom begrüßt ersten Glasfaserkunden auf dem Netz der Stadtwerke Weinstadt

Die Kooperation wurde Ende 2021 vereinbart. Das Besondere dabei: Die Telekom nutzt in der Stadt kein eigenes Netz, um ihr Glasfaserangebot bereitzustellen. Dafür hat die Telekom eine Kooperation mit den Stadtwerken Weinstadt geschlossen. Die Stadtwerke verlegen die Glasfaser bis in die Wohnungen und die Telekom vermarktet und betreibt das neue Glasfasernetz.

„So punkten beide Partner mit ihren Kernkompetenzen“, bekräftigt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom. „Mit unserer Kooperation bringen wir gemeinsam Glasfaser bis in die Wohnung und betreiben gleichzeitig ein anbieteroffenes Netz. Ich freue mich, dass unsere Zusammenarbeit trägt und wir jetzt die ersten Kunden begrüßen können.“

Steffen Bucher und seine Frau zählen zu den ersten Kunden: Die beiden Strümpfelbacher nutzen ihren Glasfaseranschluss auch beruflich. „Als Teamleiter arbeite ich hauptsächlich im Homeoffice und eine stabile und schnelle Internetanbindung ist für mich deshalb absolut unverzichtbar. Dank des Glasfaseranschlusses sind wir bestens vorbereitet, um auch dem größeren Bandbreitenbedarf unserer wachsenden Familie gerecht zu werden“, sagt Bucher.

Glasfaserausbau in Weinstadt geht weiter

„Es freut mich sehr, dass der Ausbau des Glasfaser-Netzes in Weinstadt wie geplant vorangeht,“ sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann: „Hilfreich ist dabei auf alle Fälle die gute Kooperation zwischen den Stadtwerken Weinstadt und der Telekom.“ Thomas Meier, Leiter der Stadtwerke Weinstadt bestätigt: „Die Zusammenarbeit der Dienstleister und Kooperationspartner läuft sehr gut. Bis 2030 sollen 13.000 Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss erhalten.“

Nach Strümpfelbach und Schnait setzen die Stadtwerke Weinstadt aktuell den Glasfaserausbau im Gewerbegebiet entlang der B29 fort. Rund 500 Betriebe erhalten die Möglichkeit, einen Glasfaser-Anschluss bis ins Gebäude zu bestellen. Im Anschluss ist der Stadtteil Beutelsbach dran.

Kooperation wichtig für Glasfaserausbau-Ziel

„Als Zweckverband Breitbandausbau haben wir uns ein klares Ziel gesetzt: Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen im Landkreis sollen spätestens bis 2030 Zugang zu schnellem Internet erhalten“, betont Landrat und Vorsitzender des Zweckverbands Dr. Richard Sigel: „Durch die Verteilung der Tiefbauarbeiten auf mehrere Akteure kommen wir unserem Glasfaserausbau-Ziel immer näher.“

Die Telekom kooperiert mit weiteren Stadtwerken in der Region Stuttgart: in Bietigheim-Bissingen, Filderstadt, Ludwigsburg mit Asperg, Nürtingen und Sindelfingen. Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragter der Region Stuttgart und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH betont: „Die Stadtwerke in der Region haben sich zum zweitwichtigsten Ausbautreiber nach der Telekom entwickelt. Die Kooperationsverträge von sechs Stadtwerken im Rahmen der Gigabitregion zeigen, dass der Rahmenvertrag der Region Stuttgart mit der Telekom eine hervorragende Basis für einen abgestimmten Ausbau bildet.“