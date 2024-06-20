Telekom verschenkt in der MeinMagenta App Datenpass fürs Roaming

Der Datenpass enthält ein Datenvolumen von 1 GB, das nach Aktivierung 48 Stunden gültig ist. Damit sind nach Ankunft im Reiseland die ersten Ausflüge ins Internet kostenlos. Ob Navigation zum Hotel, Restauranttipps oder die ersten WhatsApp Nachrichten mit Urlaubsfotos an die Lieben zuhause – der kostenlose Welcome Datenpass macht’s möglich. Und das außerhalb der EU nahezu weltweit. Innerhalb der EU sowie in der Schweiz, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein und Island surfen Telekom-Kundinnen und Kunden nach wie vor mit ihrem im Tarif inkludierten Datenvolumen wie zuhause - ohne zusätzliche Kosten.

Mit Magenta Moments den Vorteil sichern

Und so erhalten Kundinnen und Kunden das Geschenk: Der Datenpass ist in der MeinMagenta App bei Magenta Moments in der Zeit vom 20. Juni bis 9. September verfügbar. Einfach auf „Vorteil sichern“ klicken, und den Welcome Pass später im Urlaub aktivieren. Dazu rufen Reisende nach Ankunft im Ausland die kostenlose Seite pass.telekom.de auf und wählen den Welcome Pass aus. Die Aktivierung ist bis zum 15. September möglich.

Ist das Datenvolumen im Welcome-Pass aufgebraucht oder abgelaufen können nach Bedarf weitere Folgepässe gebucht werden. Die Travel & Surf Datenpässe sind mit Laufzeiten von zwei bis 28 Tagen sowohl für kurze als auch lange Reisen wählbar. Dazu gibt es in 48 Ländern spezielle Länderpässe mit extra viel Datenvolumen für die wichtigsten Reiseziele. Gut zu wissen: Eine Internetverbindung ist ohne gültigen Datenpass nicht möglich – es entstehen keine unerwarteten Roamingkosten. Auch nicht für unbemerkte Software-Updates des Smartphones im Hintergrund. Möglich macht das die kostenlose Option Travel & Surf. Sie ist in allen aktuellen sowie vielen alten Mobilfunktarifen voreingestellt. Sie ist das Kostenschutzschild der Telekom, mit dem sie ihre Kundinnen und Kunden vor ungewollten Roamingkosten auf Reisen absichert.

Geschenk, von dem viele Kundinnen und Kunden profitieren

Den Welcome Pass können alle Privatkundinnen und -kunden im Mobilfunk nutzen - unabhängig davon, ob sie einen Laufzeit- oder Prepaidtarif haben. Auch PlusKarten profitieren von der Aktion. Der Welcome Pass ist außerhalb der EU nahezu weltweit gültig. Ausgenommen sind Äthiopien, Botsuana, Burundi, Cookinseln, Dschibuti, Falklandinseln, Guam, Libanon, Libyen, Mikronesien, Namibia, Neukaledonien, Osttimor, Palau, Sao Tome & Principe, Simbabwe, Syrien, Turkmenistan und Venezuela.

Das ist Magenta Moments

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkundinnen und-kunden der Telekom. Es bietet einzigartige Geschenke und Vorteile aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming oder Vorteile von ausgewählten Partnern. Nutzende finden Magenta Moments innerhalb der MeinMagenta App über das Herz-Symbol. Die MeinMagenta App ist im App Store (iOS) und im Play Store (Android) kostenlos verfügbar. Weitere Informationen auf www.telekom.de/magenta-moments