Was macht die Telekom in Sachen Innovation?

Klar, dass wir bei neuen Netztechnologien ganz vorne sind, das erwarten die meisten von der Telekom. Aber dass wir uns beispielsweise für „GoodTech“ also menschengerechte Technologie einsetzen. Dass wir mit Scouting-Büros für neue Trends und Partner in Tel Aviv, Shenzhen und San Francisco vertreten sind; dass wir in unseren eigenen Telekom Innovation Laboratories forschen und entwickeln; dass wir eine Design Gallery haben … Das alles überrascht viele. Vielleicht auch, weil wir zu selten davon erzählen.

Das wollen wir mit dem neuen Special auf der telekom.com ändern. Bunt, bewegt und kurzweilig berichten wir hier über unserer Innovations-Welt.

Zum Beispiel:

Wenn ihr also „Up to date“ bleiben wollt, dann schaut doch öfters mal vorbei.

Und schreibt uns bitte auch unten in die Kommentare, welche Themen euch noch so interessieren. Wir freuen uns über Feedback!

Viel Spaß beim Surfen