"Das war einfach unbeschreiblich - Gänsehaut pur!"

Kurz vor 18 Uhr, die Sonne scheint und es ist ohrenbetäubend laut. Die Fans machen richtig Stimmung. Endlich ist es soweit! Franz und elf weitere Kinder stehen - oder genauer gesagt knien - vor mehr als 60.000 Menschen im Dortmunder Stadion. Sie gehören zu den Fahnenträgern und -trägerinnen, die bei der UEFA EURO 2024 jeweils vor Spielbeginn bei der Eröffnungszeremonie dabei sind. Insgesamt 612 Plätze wurden im Telekom Intranet, bei Magenta Moments und auf Social Media verlost und die jeweiligen Gewinner und Gewinnerinnen unfassbar glücklich gemacht. Ein Elternteil darf mit zum Spiel. Also sind auch die Mamas und Papas überglücklich.

Per Bus geht’s für die Jugendlichen zum Stadion. Die fünfzehnjährige Nele hatte die weiteste Anreise (Ostsee), die zwölfjährige Linda wohnt praktisch um die Ecke (Selm bei Dortmund). Die notwendige Schulbefreiung war kein Thema. "Meine Lehrer haben nur gesagt: Hab ganz viel Spaß!", sagt Nele lachend. Im Aufenthaltsraum (die Umkleide des alten Stadions "Rote Erde") liegt derweil schon das Outfit bereit: Shirt, Hose und Stutzen, alles in Magenta. Die komplette Ausstattung dürfen die Kids am Ende mit nach Hause nehmen. Dazu gibt’s noch Trinkflasche, Turnbeutel und Mini-Fußball.

Dann ist erstmal Proben angesagt. Sechs Kinder pro Fahne. Synchron einlaufen bis zur richtigen Stelle. Stehen bleiben, langsam die Fahne auseinanderziehen und dann auf Spannung bringen. Gleichzeitig in die Hocke gehen und auf die Ecken der Flagge knien. Und das Lächeln nicht vergessen! Etwa zwei Minuten dauert der Auftritt, während die Hymnen der beiden Mannschaften erklingen.

Zurück in der Kabine geben sich zwei Fußballgrößen die Ehre: Der polnische Torwart Jerzy Dudek, (Champions League Sieger mit dem FC Liverpool) und der Franzose Christian Karembeu (Welt- und Europameisterschaft von 1998 sowie 2000, und mit Real Madrid sogar zweifacher Champions League Sieger) schreiben fleißig Autogramme. Danach schaut noch das Maskottchen der EURO 2024 Albärt vorbei.

Die Aufregung steigt: Die Jugendlichen positionieren sich in den Katakomben und gehen nochmal zur Sicherheit die Handgriffe durch. Was für eine beeindruckende Kulisse! Mehr als 60.000 Menschen, das Stadion ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die Kids werden von den UEFA Volunteers zum Spielfeldrand geführt. Aufs Spielfeld müssen sie dann aber alleine und den Ablauf rocken.

Ein einmaliger Augenblick! Das Fahnenteam bei der Eröffnungszeremonie. Alles hat perfekt geklappt, jetzt heißt es einfach nur noch genießen! Marie ist danach super happy. Und auch Raphael kann sein Glück kaum fassen: "Ich habe nach hinten geguckt, wir waren den Spielern sooo nah. Das war einfach unbeschreiblich - Gänsehaut pur! Mega! Das werd ich nie mehr vergessen!"