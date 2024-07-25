"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Digitale Kollegen

1 Minute Lesezeit

Digitalisierung, künstliche Intelligenz (KI) und Robotik sind dabei, die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, grundlegend zu verändern. 

Digitale Kollegen
Fleißiger Helfer gegen Treibgut: Etwa 80 Prozent des Plastikmülls in den Meeren stammt aus Flüssen und Kanälen, Häfen oder Stränden. Diese Wasserwege zu reinigen und damit der Verschmutzung der Ozeane entgegenzuwirken ist eine nie endende Mammut-Aufgabe. Hier kommt der WasteShark zum Einsatz. Er durchschwimmt verschmutzte Gewässer, analysiert mithilfe seiner Sensoren die Wasserqualität und schluckt herumschwimmende Abfälle. Ausgestattet ist die Reinigungsdrohne mit Kamera, Sensoren und einem besonders genauen Navigationssystem. Nach getaner Arbeit kehrt der WasteShark zu seiner Dockingstation zurück, entleert seinen Müllbehälter und lädt die Akkus für den nächsten Einsatz wieder auf. 

Neue Technologien bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Wirtschaft effizienter, produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Für Unternehmen entfalten die intelligenten Helfer ihr größtes Potential besonders dort, wo es darum geht Massen an Daten zu verarbeiten, immer gleiche Tätigkeiten schnell und präzise auszuführen oder rund um die Uhr zu arbeiten. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind dabei genauso vielfältig wie die Aufgaben, die sie übernehmen können. Sie reichen von der Weinanbau  bis zum Müll sammeln , vom Einsatz im Tante Emma Laden , der Autoproduktion , der Rechtsabteilung bis ins Weltall , machen KI-Nutzung sicher oder geben uns eine Identität im Digitalen .

Weiterführende Inhalte

Mehr zum Thema

Veröffentlicht in

Technologie & Innovation