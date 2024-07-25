Digitale Kollegen

Neue Technologien bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Wirtschaft effizienter, produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Für Unternehmen entfalten die intelligenten Helfer ihr größtes Potential besonders dort, wo es darum geht Massen an Daten zu verarbeiten, immer gleiche Tätigkeiten schnell und präzise auszuführen oder rund um die Uhr zu arbeiten. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind dabei genauso vielfältig wie die Aufgaben, die sie übernehmen können. Sie reichen von der Weinanbau bis zum Müll sammeln , vom Einsatz im Tante Emma Laden , der Autoproduktion , der Rechtsabteilung bis ins Weltall , machen KI-Nutzung sicher oder geben uns eine Identität im Digitalen .