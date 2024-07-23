Glasfaserausbau in Plochingen geht in die nächste Runde

Bürgermeister Frank Buß von Plochingen hebt die Bedeutung von schnellen Internetverbindungen hervor: „Schnelles Internet ist für Industrie, Gewerbe und Handel unverzichtbar. Deshalb freue ich mich, dass der Glasfaserausbau in Plochingen konsequent fortgesetzt wird.“ Mit dem neuen Ausbaugebiet können bereits über 60 Prozent der Haushalte und Gewerbestandorte in der Stadt einen Glasfaseranschluss der Telekom buchen. Im Anschluss wird die Telekom im geförderten Ausbau zusätzlich das Gewerbegebiet am Neckar mit Glasfaser versorgen.

„Hohe Geschwindigkeiten am eigenen Anschluss sind wichtig. Schließlich soll im WLAN zuhause und im Betrieb alles stabil laufen“, sagt Dirk Lamprecht, Projektleiter der Telekom für den Glasfaserausbau im Landkreis Esslingen. „Wer einen kostenfreien Hausanschluss zum Glasfasernetz haben möchte, muss jetzt einen Glasfasertarif buchen und mit der Telekom Kontakt aufnehmen. Nur so erspart man sich und den Nachbarn, dass später noch einmal die Straße aufgemacht werden muss.“

Beim Ausbau arbeiten das Bauamt der Stadt Plochingen und die Telekom eng zusammen. Transparenz und professionelles Baustellenmanagement sind dabei oberstes Gebot. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten, wird in einzelnen Bauabschnitten vorgegangen. Die ersten Anschlüsse werden bereits in wenigen Wochen bereitstehen.

Glasfaser hat viele Vorteile

Ein Glasfaseranschluss bietet viele Vorteile: Das neue Netz ermöglicht hohe Bandbreiten bis 1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde). Damit haben Kunden einen superschnellen Anschluss für digitales Arbeiten und Lernen, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig. Glasfaser ermöglicht die zuverlässigste und schnellste Verbindung im Vergleich zu anderen Übertragungswegen. Glasfaser steigert den Wert der Immobilie. Außerdem ist Glasfaser gut fürs Klima, weil weniger Energie verbraucht wird als im bestehenden Kupfernetz.

Ausbau wichtig für die gesamte Region

„Der Glasfaserausbau ist der Schlüssel zur digitalen Zukunft. Mit dem heutigen Baustart kommen wir der Komplettversorgung der Stadt Plochingen und des Landkreises Esslingen wieder einen Schritt näher“, sagt Markus Grupp, Geschäftsführer des Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen.

Helmuth Haag, Leiter Kommunikation der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) sagt: „Der umfassende eigenwirtschaftliche Ausbau in Plochingen durch unseren Vertragspartner Telekom trägt dazu bei, dass die Region Stuttgart das hohe Ausbautempo beibehalten kann und die flächendeckende Abdeckung immer näher rückt. Eine moderne digitale Infrastruktur auf Glasfaserbasis ist ein zentraler Faktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Region.“