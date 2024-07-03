Initiativen für Medienkompetenz erneut mit Comenius-EduMedia-Award ausgezeichnet.

Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien „Johann Amos Comenius“ e. V. (GPI) hat auch in diesem Jahr herausragende didaktische Bildungsmedien mit dem Comenius-EduMedia-Award ausgezeichnet. Seit 1995 würdigt die GPI pädagogische, inhaltliche und gestalterische Exzellenz in der Medienbildung. Der Comenius-Award ist der einzige europäische Medienpreis, der unabhängig von Anbietern und Herstellern verliehen wird. Eine Fachjury bestehend aus Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis bewertet die Einreichungen nach strengen Qualitätskriterien.

Auszeichnung für Teachtoday und SCROLLER

Bereits zum dritten Mal in Folge überzeugten „Teachtoday“ und „SCROLLER“ die Jury durch ihre hohe didaktische und mediale Qualität und wurden in der Kategorie „Didaktische digitale Medien und Digitale Medien mit Bildungspotenzial“ jeweils mit einem EduMedia-Siegel ausgezeichnet.

Sicher und souverän im Netz mit Teachtoday und SCROLLER

Die Initiative Teachtoday der Telekom unterstützt Kinder und Jugendliche, Eltern und Großeltern sowie pädagogische Fachkräfte mit praxisnahen Tipps und Materialien zur sicheren und kompetenten Mediennutzung. Das digitale Kindermedienmagazin SCROLLER vermittelt Kindern im Alter von neun bis zwölf Jahren Medienkompetenz auf Augenhöhe. Die ständig erweiterte digitale Toolbox auf Teachtoday bietet aktuell über 140 Formate – darunter Projektideen, Video-Tutorials und spannende Quizze – für Erwachsene, die mit Kindern und Jugendlichen zwischen 9 und 16 Jahren in Schulen, Lerngruppen oder im privaten Umfeld arbeiten. Mit der Teachtoday Akademie bieten wir zudem eine Plattform für Erwachsene, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der digitalen Bildung zu erweitern.

Das Angebot ist auf www.teachtoday.de in sieben Sprachen (Deutsch, Englisch, Kroatisch, Montenegrinisch, Polnisch, Rumänisch und Ungarisch) verfügbar. Eine Übersicht unserer international verfügbaren Plattformen und Formate findet sich auf „ Teachtoday International “.

Medienkompetenz für digitale Teilhabe

Als Deutsche Telekom setzen wir uns in der digitalen Gesellschaft dafür ein, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, an der digitalen Welt teilzunehmen. Digitale Teilhabe erfordert die Fähigkeit, sicher, kompetent und souverän mit digitalen Medien umzugehen. Die Deutsche Telekom unterstützt Menschen dabei, indem sie kostenlose, leicht verständliche und unterhaltsame Materialien zu verschiedenen Aspekten der Medienkompetenz bereitstellt.

