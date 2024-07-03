Seit seiner Eröffnung am 3. Juli 2014 hat sich Biere zu einem zentralen Knotenpunkt der globalen Cloud-Infrastruktur entwickelt. Von einer enormen Datenkapazität bis hin zu fortschrittlichen Nachhaltigkeitskonzepten – das Rechenzentrum Biere ist ein Paradebeispiel für modernes Datenmanagement. In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf zehn faszinierende Fakten, die dieses Rechenzentrum so besonders machen und geben Einblicke in die Anfänge des Baus – Happy Birthday, Biere.

10 Fakten

Familiensituation: Hat einen Zwilling, der in Magdeburg steht Quadratmeter: 11.000 Quadratmeter in zwei Gebäuden (Biere I und Biere II) Bewohner: circa 100.000 Server und ist das … …House of Cloud: Biere spielt eine zentrale Rolle in der Cloud-Strategie der Deutschen Telekom und bietet Cloud-Dienste sowohl für private als auch für geschäftliche Kunden an. Es dient als ein Schlüsselstandort für die Bereitstellung von Open Telekom Cloud Services und bietet zusätzlich … Datenkapazität: Über 970 Petabyte Speicherkapazität. Zum Vergleich: Eine typische DVD enthält 4,7 GB an Daten. Das bedeutet, dass ein einziges Petabyte dem Speicherplatz für mehr als 223.000 Filmen in DVD-Qualität entspricht. Energieeffizienz: Das Rechenzentrum punktet mit einem PUE-Wert (Power-Usage-Efectiveness) von unter 1,3 – dabei gilt, je näher der Wert an 1 liegt, desto energieeffizienter. Nachhaltigkeit: 100 % Strom aus erneuerbaren Energien. Ein Teil der Abwärme wird bereits seit 2014 zum Heizen von Bürogebäuden und Lagerflächengenutzt. Sicherheit & Verfügbarkeit : Biere verfügt über eine redundante Stromversorgung, die aus zwei unabhängigen Stromkreisen besteht, um eine kontinuierliche Energieversorgung sicherzustellen. Mehrere Notstromaggregate und ein ausgeklügeltes Brandschutzsystem sorgen für höchste Datensicherheit und Verfügbarkeit. Zertifizierungen: Das Rechenzentrum erfüllt den Tier 3 Standard der Uptime Institute, was bedeutet, dass es eine Verfügbarkeit von 99,982% bietet und wartungsfreundlich ist, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Außerdem ist es TÜV IT-Zertifizierung nach DIN EN50600 und ist KRITIS Zertifiziert. Die kritische Infrastruktur nach IT-Sicherheitsgesetz wurde zuletzt erfolgreich durch DEKRA im Jahr 2024 auditiert. Auszeichnungen: 2023 wurde es mit dem European Code of Conduct Award für Energieeffizienz ausgezeichnet.

10 Bilder

Zu guter Letzt wollen wir Sie mit auf die visuelle Reise von zehn Jahren Rechenzentrum Biere nehmen: