Fünf Tipps gegen Hass im Netz

Hier sind fünf wichtige Tipps gegen Hass im Netz:

1. Hilfe suchen

Du hast selbst Hassrede erfahren? Betroffene fühlen sich oft überwältigt und hilflos. Viele ziehen sich aus Angst vor Angriffen aus dem Netz zurück. Ihre Stimme geht verloren. Bei Organisationen wie HateAid , Juuuport oder die Nummer gegen Kummer findest Du Beratung und Unterstützung. Bitte auch Freunde und Familie um Hilfe.

2. Solidarität und Unterstützung zeigen

Jemand wird online angegriffen oder beleidigt? Wer Beleidigungen, Anfeindungen oder Drohungen im Internet beobachtet, sollte nicht abwarten, bis jemand anderes eingreift. Werde selbst aktiv. Schon ein Gegenkommentar wie „Das zu schreiben ist nicht Ordnung“ oder „Wir dulden keine Hasskommentare in unseren Chats“ kann helfen, Diskussionen wieder zu versachlichen. Auch wenn du die betroffene Person nicht kennst: Hass im Netz geht uns alle etwas an. Fordere Zivilcourage auch von den anderen Mitlesenden oder dem Moderationsteam ein. Zusätzlich kannst du Betroffenen Unterstützung zusprechen. Und: Unterstütze auch andere Helfende, gibt ihren Beiträgen ein „Like“ oder ergänze sie.

3. Gegenrede üben

Gegenrede (englisch: Counterspeech) meint die sprachliche Reaktion auf Hass im Netz. Das Ziel hierbei ist nicht, die Verbreitenden von Hass von einer anderen Position zu überzeugen. Es geht vor allem darum, Präsenz zu zeigen, solidarisch zu sein und den stillen Mitlesenden eine andere Perspektive zu geben. Es animiert sie ebenfalls aktiv zu werden. Achte auch auf Dich: Wenn viele Meinungen aufeinanderprallen, eskalieren Diskussionen schnell. Da hilft es, kurz durchzuatmen und später wieder einzusteigen.

Erwiesen ist, dass empathische Gegenrede deeskalierend wirkt. Achte auf eine respektvolle und positive Sprache bei dir selbst, um den Konflikt nicht zu verschärfen. Beantworte Hass nicht mit Hass. Bleibe sachlich und konstruktiv. Lass dich nicht provozieren. Beispiele für konstruktive Kommunikation im Netz gibt z.B. unserer Partner HateAid auf seiner Website .

4. Grenzen setzen

Beim Umgang mit Hass und bei Verwendung von Gegenrede ist es wichtig Grenzen zu setzen. Menschen, die nicht sachlich diskutieren wollen, lassen Argumente an sich abprallen. Sie gehen oft nicht auf das eigentliche Thema der Diskussion ein, sondern versuchen andere mit einer Masse von Falschbehauptungen und Halbwahrheiten zu überwältigen. Das kann auch für Helfende zur Belastungsprobe werden. Expert*innen empfehlen, zweimal zu antworten und dann auszusteigen. Endlose Diskussionen sind nicht zielführend.

5. Verstöße melden und rechtliche Schritte einleiten

Hassrede ist keine legitime Meinungsäußerung - weder offline noch online. Gesetze gelten auch im digitalen Raum. Melde Hass und unsachliche Kommentare über die Meldefunktion der Plattformen. Sie sind verpflichtet zu prüfen und ggf. zu löschen. Alternativ kannst du Kommentare auch der Meldestelle REspect! melden. Sie lassen Hasskommentare löschen und bringen strafbare Hetze zur Anzeige. Anzeigen können ebenfalls bei der Polizei erstattet werden. Das geht online, über die jeweiligen Internetwachen, oder auch in jeder Polizeidienststelle. Hierfür ist es wichtig, einen Screenshot, Links, Namen und Datum/Uhrzeit zu speichern.

Durch konsequentes Handeln, sowohl online als auch offline, können wir gemeinsam #GegenHassImNetz ein Zeichen setzen und das Internet zu einem sichereren und freundlicheren Ort für alle machen.