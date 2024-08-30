Glasfaser für ganz Denkendorf

„Glasfaser ist jetzt! Mit rund 94 Prozent Versorgung ist Denkendorf für die digitale Zukunft gerüstet“, sagt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin bei der Telekom. „Vom geförderten Ausbau profitieren 90 Unternehmen und Haushalte, die wir im Eigenausbau nicht wirtschaftlich erschließen können. Mit der Kombination aus Eigenausbau und gefördertem Ausbau vermeiden wir Flickenteppiche für die Bürgerinnen und Bürger.“ Im geförderten Ausbau kommen jetzt die beiden Gewerbegebiete Heerweg und Aicher Brühl hinzu. Das Gewerbegebiet Rechbergstraße und den Kernort hat die Telekom bereits im Eigenausbau erschlossen.

Somit können in Denkendorf insgesamt rund 6.700 Haushalte und Unternehmen auf einen modernen Glasfaseranschluss wechseln.

„Eine schnelle und stabile Internetverbindung ist mittlerweile für Gewerbetreibende wie private Haushalte gleichermaßen ein wichtiger Standortfaktor“ sagt Frank Obergöker, stellvertretender Bürgermeister von Denkendorf. „Ich freue mich deshalb, dass unsere Gemeinde umfassend mit Glasfaser erschlossen wird und die jahrelangen Bemühungen nun in diesen flächendeckenden Ausbau münden.“

Die Telekom wird für den Ausbau der beiden Gewerbegebiete über 15 Kilometer Glasfaserkabel in die Erde bringen und 3 neue Verteiler aufstellen. Der Ausbau wird möglich, weil das Unternehmen zugesagt hatte, sich im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Gigabit Region Stuttgart zusätzlich zum Eigenausbau auch an Ausschreibungen für den geförderten Ausbau zu beteiligen. In der öffentlichen Breitband-Ausschreibung für unterversorgte Gebiete im Landkreis Esslingen hat die Telekom die Zusage für den Netzausbau erhalten.

"Die digitale Teilhabe ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Förderung der Zukunftsfähigkeit einer Region. Grundlage hierfür sind leistungsfähige Breitbandnetze, die allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und wichtigen öffentlichen Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung stehen müssen. Die vergangenen Jahre haben uns allen dieses Grundbedürfnis in allen Lebensbereichen nochmal deutlich vor Augen geführt“, sagt Susanne Menzel vom Projektträger Breitbandförderung.

„Die Versorgung unseres Landes mit schnellem Internet ist die größte Infrastrukturaufgabe unserer Zeit. Um diese Herausforderung zu meistern, hat das Land seit 2016 mehr als 3.600 Breitbandprojekte bewilligt und kräftig investiert, so auch hier ganz konkret in Denkendorf. Wir danken allen Beteiligten, die das Projekt auf die Beine gestellt haben, so dass nun der Spatenstich stattfinden kann“, sagt Katharina Manthey, Referentin beim Innenministerium Baden-Württemberg.

Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Unternehmen auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren können. Auch Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Gaming und Streamen sind gleichzeitig möglich. Es steht auch für andere Inhalteanbieter offen, deshalb können auch Kundinnen und Kunden von der höheren Geschwindigkeit profitieren, die nicht bei der Telekom sind.

„Es ist uns wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen im Landkreis Zugang zu schnellem Internet erhalten. Die gute Kooperation zwischen dem Zweckverband, der Telekom und der Gemeinde Denkendorf ist dabei sehr hilfreich“, betont Ann-Kathrin Präger, Projektleiterin beim Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen. „Wir freuen uns, dass wir durch dieses von Bund- und Land geförderte Projekt in noch größerem Umfang Glasfaseranschlüsse bauen können. Durch die Kombination aus eigenwirtschaftlichem Ausbau und gefördertem Ausbau kommen wir mit dem Glasfaserausbau im Landkreis ein gutes Stück voran.“

Im Landkreis Esslingen hat die Telekom neben Denkendorf auch Lichtenwald, Wolfschlugen und Bissingen an der Teck bereits zu über 90 Prozent mit Glasfaser versorgt.