Neue #GegenHassImNetz-Kampagne: „Lasst uns hinterfragen, was wir teilen“

VIDEO Desinformation ist eine größere Gefahr für unsere Gesellschaft als der Klimawandel. Das sagt der Weltrisikobericht 2024 . Wer also bisher dachte, Desinformation betrifft nur die anderen, muss sich heute fragen: Was kann ich tun, um das Lauffeuer nicht noch größer zu machen?

Vorsätzlich erstellte, falsche Informationen werden verbreitet, um Missgunst zu säen, Vertrauen zu zerstören und eigene Ziele durchzusetzen. Der entstehende gesellschaftliche Schaden ist groß. Was nach Theorie klingt, begegnet uns in der Praxis jeden Tag, vor allem auf Social Media, wo Inhalte häufig schnell, ungeprüft und emotional aufgeladen weitergeleitet oder veröffentlicht werden.

Zu viele ignorieren die Gefahr, zu wenige handeln

Hier setzt die Telekom mit ihrer Initiative Gemeinsam #GegenHassImNetz und ihrer aktuellen Kampagne an. Gemeinsam mit kompetenten Partnerorganisationen will sie mehr Menschen erreichen, sensibilisieren und zum Handeln zu bewegen. Zu hinterfragen, ob Inhalte oder Nachrichten wirklich echt sind, ist dabei der erste und effektivste Schritt, das Lauffeuer der Desinformation zu stoppen. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Vertrauen in demokratische Grundprinzipien untergraben, die Gesellschaft polarisiert und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geschürt wird. Wenn jede*r für sich hinterfragt, was er teilt, sind Falschinformationen nur halb so wirksam.

Diese Tipps helfen:

Innehalten und Inhalt hinterfragen Quelle prüfen und Fakten checken Desinformation auf den Plattformen melden Sich vielfältig informieren, Medienkompetenz-Angebote nutzen Engagiere dich: Mache Faktenchecks, teile die Ergebnisse

Künstliche Intelligenz ist Licht und Schatten zugleich

Es wird immer schwieriger, zu unterscheiden, was echt und was gefälscht ist. Weil es durch künstliche Intelligenz in den falschen Händen immer einfacher wird, Informationen so aussehen zu lassen, wie man will und sie rasant zu verbreiten. Die Folge: Vorurteile werden bestätigt, Meinungen radikalisiert, Emotionen hochgekocht, Hass verstärkt. Das Fundament unserer Wertegemeinschaft gerät ins Wanken. Dabei betrachten 84 % der Deutschen gezielte Falschinformationen sehr wohl als Gefahr für unsere Demokratie. Das Problem ist, dass lediglich 16 % der Befragten das Risiko selbst durch Desinformation beeinflusst zu werden als groß einschätzen. So die Ergebnisse einer aktuellen Studie .

Die Telekom ist aber auch überzeugt, dass KI zugleich Teil der Lösung im Einsatz gegen Desinformation ist. Im Innovationsprogramm für nachhaltige Lösungen, X-Creation, arbeitet die Telekom deshalb gemeinsam mit Partnern und Expert*innen an digitalen Lösungen, um Desinformation kompetent zu begegnen. Hier unser Artikel zu X-Creation .

Mit starken Partnern für Meinungsbildung auf Basis von Fakten

Desinformationen kompetent anzugehen, benötigt einen zielgruppengerechten Angang. Das sind die Partner der Kampagne:

Teachtoday ist eine Initiative der Deutschen Telekom zur Förderung der sicheren und kompetenten Mediennutzung. Sie unterstützt Kinder & Jugendliche, Eltern & Großeltern sowie pädagogische Fachkräfte mit praxis- und alltagsnahen Tipps und Materialien. Auf teachtoday.de gibt es ein eigenes Themendossier „ Desinformation “.

ist eine Initiative der Deutschen Telekom zur Förderung der sicheren und kompetenten Mediennutzung. Sie unterstützt Kinder & Jugendliche, Eltern & Großeltern sowie pädagogische Fachkräfte mit praxis- und alltagsnahen Tipps und Materialien. Auf teachtoday.de gibt es ein eigenes Themendossier „ Desinformation “. CORRECTIV ist ein unabhängiges Recherchezentrum in Deutschland, das investigative Journalismusprojekte durchführt. Mit dem CORRECTIV.Faktenforum hat sich eine Community für alle etabliert, die sich für faktenbasierten Austausch einsetzen wollen – unabhängig von journalistischer Vorerfahrung und überall im deutschsprachigen Raum. Mehr unter correctiv.org

ist ein unabhängiges Recherchezentrum in Deutschland, das investigative Journalismusprojekte durchführt. Mit dem CORRECTIV.Faktenforum hat sich eine Community für alle etabliert, die sich für faktenbasierten Austausch einsetzen wollen – unabhängig von journalistischer Vorerfahrung und überall im deutschsprachigen Raum. Mehr unter correctiv.org Das Projekt Digitaler Engel des Deutschland sicher im Netz e.V. unterstützt ältere Menschen bei der Nutzung digitaler Angebote. Ein Schwerpunkt liegt auf der Aufklärung zu und damit dem sicheren Umgang mit Desinformationen und "Fake News". Sie bieten bundesweit vor Ort und online Veranstaltungen zu Themen aus der an digitalen Welt an. Mehr Informationen und eine Übersicht der Angebote: www.digitaler-engel.org

Kampagne ab 9. August live

Die breit angelegte Kampagne startet am 9. August. Sie wird in TV und Kino zu sehen sein und mit diversen Formaten auch in Online, Radio und Podcast, über die sozialen Medien und auch Out of Home

präsentiert.

Hier geht es zum Spot der Kampagne .

Die Telekom steht klar für demokratische Werte und eine digitale Welt ein, an der alle teilhaben und nach demokratischen Spielregeln zusammenleben können. Die neue Kampagne setzt das Engagement Gemeinsam #GegenHassImNetz konsequent fort.