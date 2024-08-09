Neuer Spot: Telekom zeigt erneut starke Haltung - Desinformation im Fokus

VIDEO Die Telekom setzt ihr langfristiges Engagement „Gegen Hass im Netz“ fort. Am 9. August startet ein neuer Spot, der die Gefährlichkeit von Desinformation demonstriert. Sie erscheint als aufwühlende Nachricht, die stark emotionalisiert und sich rasant wie ein unsichtbares Lauffeuer verbreitet, das nicht mehr zu stoppen ist. Ungeprüft für wahr befunden, gewinnt eine Falschinformation rasch an zerstörerischer Kraft. Und kann so zur Gefahr für die ganze Gesellschaft und das demokratische Zusammenleben werden. Sie erschwert politische Prozesse, bestätigt Vorurteile, trägt vehement zur gesellschaftlichen Spaltung bei. Und betrifft uns alle. Als eines der größten Telekommunikationsunternehmen setzt sich die Telekom für einen kompetenten Umgang mit Informationen im Netz ein und klärt über mögliche Gefahren auf. Und startet mit einer einfachen Frage „… bist Du sicher?“

"Das Thema Desinformation liegt uns am Herzen, weil es das Wohl unserer Gesellschaft negativ beeinflusst. Wir lassen nicht zu, dass das Vertrauen in demokratische Grundprinzipien untergraben, die Gesellschaft polarisiert, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geschürt wird – online und offline. Außerdem verbreitet sich Desinformation sechsmal schneller als wahre Nachrichten**: Die Kampagne greift gerade in diesen Zeiten ein gesellschaftlich hoch relevantes Thema auf,“ unterstreicht Christian Hahn, Leiter Marketingkommunikation und Media der Telekom. „Wir müssen uns der Gefahr stellen, lernen sie zu erkennen, und uns dagegen wehren. Unsere Kampagnen der Initiative 'Gegen Hass im Netz' rufen genau diese subtile Gefahr hervor, die unter die Haut geht.“

Symbol des Feuers zeigt zerstörerische Kraft

Der Spot zeigt unterschiedliche Menschen in Alltagssituationen mit ihren Mobiltelefonen, wie wir sie alle kennen. In Sicherheit und Harmonie. Und trifft damit den Nerv der Gefahr: Eine Falschinformation schleicht sich unmerklich ein. Als Symbol dient im Spot ein mit Brennstoff getränkter Stofffetzen. Er entzündet sich. Er ist überall dort sichtbar, wo Desinformation in die Unterhaltungen der Menschen eindringt und unerkannt geteilt wird. Das symbolische Feuer verbreitet sich rasend schnell. Es zündelt völlig unbemerkt in unmittelbarer Nähe der Empfänger*innen: Der Betrachtende des Spots hat den dramatischen Ausgang der Szenen schon vor Augen – bis die entscheidende Frage es rechtzeitig stoppt: „Bist du sicher?“ Die Nachricht wird gelöscht. Die Flammen ersticken, die Gefahr ist gebannt.

„Lasst uns hinterfragen, was wir teilen.“

Das ist die zentrale Botschaft und Aufforderung der Kampagne.

„Desinformation begegnet uns allen. Aber jede und jeder von uns hat auch die Möglichkeit sie zu entschärfen“, sagt Marike Mehlmann-Tripp. Sie leitet das Cluster Social Engagement bei der Telekom und sieht die Kampagne auch als emotionalen Weckruf: „Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung*** halten 84 Prozent der Bevölkerung Desinformation für ein gesellschaftliches Problem. Das Bewusstsein für die Gefährdung ist also grundsätzlich vorhanden. Allerdings sehen 70 Prozent ein Problem für die anderen – sich selbst schätzen nur 16 Prozent als gefährdet für Manipulationen ein.“

„Wir tragen mit unserer Kampagne zur Aufklärung und Sensibilisierung bei“, ergänzt Christian Hahn.

Gemeinsam stärker: Desinformationen kompetent anzugehen benötigt einen zielgruppen-gerechten Angang. Deshalb wird der neue Spot von den Telekom Partnerorganisationen CORRECTIV , Teachtoday und dem Projekt „ Digitaler Engel “ des Deutschland sicher im Netz e.V. unterstützt.

Die Telekom ist überzeugt: Künstliche Intelligenz (KI) hat viele Vorteile für unser Zusammenleben im Netz. Sie kann aber auch dazu missbraucht werden, Desinformation leicht zu erstellen und zu verbreiten. Gleichzeitig wird KI auch Teil der Lösung im Einsatz gegen Desinformation sein. Die Telekom arbeitet im Programm x-Création mit verschiedenen Partnern an einer digitalen Lösung, um Desinformation kompetent zu begegnen.

Verantwortlich für die Kreation ist Saatchi & Saatchi unter der Führung von Dennis May (CCO Publicis Groupe Germany), der mit seinem Team auch schon die letzten, vielfach ausgezeichneten Kampagnen für #GegenHassImNetz der Telekom umgesetzt hat. Die bereits vielfach ausgezeichnete Nora Fingscheidt ("Systemsprenger", “The Unforgivable“) führt Regie.

Die breit angelegte Kampagne startet am 9. August mit einem 40 und 60-Sekünder in reichweitenstarken TV-Sendern und im Kino. Außerdem wird die Kampagne mit diversen Formaten breit in Online, Radio und Podcast, über die sozialen Medien und auch Out of Home präsentiert.

Credits

Kreation: Saatchi & Saatchi Deutschland

Produktion: Rekorder

Regie: Nora Fingscheidt

Post/VFX: Sehsucht

Digital: Elbkind Reply

Media: Mindshare, Frankfurt

Media digital: emetriq, Hamburg



Alles zum Engagement #GegenHassimNetz der Telekom .

Quellenhinweise:

* World Economic Forum 2024

** Soroush Vosoughi et al. In Science, 2018

*** Bertelsmann Stiftung





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