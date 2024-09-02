Frauen im Netz: Jessica Nachtigalls „Modem-Schau“

Wenn jemand nicht gleich klarkommt oder Fragen hat, hilft der telefonische Digital Home Service der Telekom. Wer dort anruft, hat echte Auskennerinnen und Auskenner in der Leitung – wie zum Beispiel Jessica Nachtigall, die als technische Kundenberaterin der Telekom in ihrer Heimatstadt Chemnitz bei allen Fragen rund um Router, Modem und WLAN weiterhilft. Wer neu in die Glasfaser-Welt startet oder im Alltag Fragen zu seinem Internetanschluss hat, ist bei der „Modem-Schau“ der Telekom-Expertin genau richtig.

Digitale Hilfe - wie für die Mama

Kundinnen und Kunden der Telekom erreichen Weiterhelfer wie Jessica Nachtigall an der Hotline des Digital Home Service unter der Nummer 0800 33 05500 – und zwar montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr. Jessicas Mutter hat da einen Startvorteil, mit dem direkten Draht zu ihrer Tochter. Da kann es dann schon mal passieren, dass die junge Frau in ihrer Lieblings-Location in Chemnitz sitzt, in der Schokoladenbar, und die Mama mit einem Problem am Handy anruft. „Ich bin für die gesamte Familie zuständig, für Internet, Drucker, Telefon, Smartphone“, lacht Jessica Nachtigall. „Aber es kommt mir eigentlich in meinem Job ganz gelegen.“ Denn die Fragen, die Mama & Co. haben – die können jederzeit auch an ihrer Service-Hotline auftauchen.

Das ist der Digital Home Service

Das Angebot der Telekom soll den Nutzerinnen und Nutzern vor allem Zeit und Nerven sparen. Die Hotline hilft bei Themen wie Glasfaser-Installation, WLAN, Smart Devices, Homeoffice, Drucker, Scanner, Smart Home oder Smart-TV. Aber auch Software wie Virenscanner, Firewall und Homeoffice-Programme gehören zum Beratungsangebot. Die meisten Probleme lassen sich im Gespräch am Telefon direkt und „live“ lösen. Aber auch ein sicherer Fernzugriff auf die Geräte zuhause ist möglich. Und bei Bedarf schauen die Fachleute direkt zum Helfen vor Ort vorbei. Für den Support gibt es drei verschiedene Pakete. Der Digital Home Service S mit 30 Minuten Beratung pro Monat zu mehreren Anliegen kostet zum Beispiel nur 6,95 Euro.

So helfen Jessica Nachtigall und ihr Team

Die Expertin beschreibt einen typischen Beratungswunsch: „Die Kunden haben das Glasfaser ins Haus verlegt bekommen. Der Techniker war da, hat die Glasfaserdose installiert – jetzt benötigt der Kunde Hilfe zur Installation und bucht uns dann.“ Was die Anruferin oder der Anrufer in so einem Fall tun muss, hat Jessica Nachtigall nicht nur im Kopf, sondern direkt vor Augen. Denn an einer Wand an ihrem Arbeitsplatz hängen genau die gleichen Geräte, die Modems und Router, die auch die Kunden zuhause haben. So kann sie direkt nachvollziehen und am Telefon beschreiben, wie zum Beispiel die Glasfaserdose per grünem Kabel mit dem Speedport Smart 4 Plus verbunden wird, dem WLAN-Router mit eingebautem Glasfaser-Modem.

Praxis-Tipps sind selbstverständlich

„Für mich ist es toll, dass ich die Geräte auch vorm Auge habe“, freut sich Jessica Nachtigall. „Dadurch sehe ich alles genauso wie der Kunde vor Ort.“ Bei Bedarf verschickt sie direkt „live“ während des Gesprächs per SMS oder E-Mail Links zum Aktivieren von Modem oder Router. So kann sie an der Hotline feststellen und nachvollziehen, ob zuhause vor Ort alles wie gewünscht klappt. Nützliche Tipps aus der Praxis sind bei ihr ohnehin selbstverständlich: „Es ist ganz wichtig, vorsichtig zu sein, denn die Glasfaser ist sehr empfindlich.“

Das optimale WLAN

Auch wenn das Internet schon läuft, gibt es öfter mal Bedarf, das heimische Netzwerk ein wenig auf Trab zu bringen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Wohnung oder ein Haus zu groß oder zu verwinkelt sind, um sie mit einem einzigen WLAN-Router komplett abzudecken. Dann kommt der Speed Home WLAN-Verstärker der Telekom ins Spiel. Er sorgt mit Wi-Fi 6 und Mesh-Technologie für noch mehr Reichweite. Auch hier hilft Jessica Nachtigall weiter. Und wenn man ihr beim Beraten zuhört, klappt das erstaunlich einfach: „Am Verstärker sieht man die Plus-Taste pulsieren. Also klicke ich auf diese Taste, laufe dann zu meinem Router, der dieselbe Plus-Taste hat, klicke darauf – und dann beginnt der Speed Home, sich zu verbinden.“ Ein echtes Plus für das Zeitbudget (und das Nervenkostüm) der Kundinnen und Kunden, die beim Digital Home Service anrufen.

Die ganz individuelle Beratung

Wie so eine Beratung abläuft und wie lange sie dauert, ist so individuell wie die Lieblings-Schokoladensorten von Jessica Nachtigall: „Das ist ganz unterschiedlich und hängt vom Umfang des Kundenanliegens ab. Beim Fall mit dem Verbinden des Speedport Smart 4 Plus wären es ungefähr zehn Minuten gewesen. Aber es kann auch gern mal über eine Stunde gehen.“ Dass ihr die Arbeit Spaß macht, die im Übrigen auch Jungs und Männer ausüben können („Aber nur, wenn sie technisches Verständnis mitbringen“), merkt man der jungen Frau an. Und weil sie eine echte Könnerin in ihrem Fach ist, will die Chemnitzerin bei der Telekom auf jeden Fall noch weiter vorankommen. Und wenn ihr vor lauter Glasfaser, Modems und Routern der Kopf schwirrt, ist ein Spaziergang mit ihrem Labrador das allerbeste Rezept.

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