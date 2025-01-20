Zehn Jahre Top-Bewertungen für Nachhaltigkeit am Kapitalmarkt

Nur die besten jeder Branche werden in diese Indizes aufgenommen. Basis für die Aufnahme ist eine sehr gute Environmental, Social, Governance (ESG) Gesamtbewertung im Unternehmensrating von Standard & Poors Global Corporate Sustainability Assessment. Sie gilt als Top-Investment Empfehlung für nachhaltig orientierte Investoren und Fondsmanager.

Die Telekom qualifizierte sich erneut für die Nachhaltigkeitsindizes „Dow Jones Sustainability Index World“ und „Dow Jones Sustainability Index Europe“. In der Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance im übergreifenden Telekommunikations-Sektor, Mobilfunk und Festnetz, schaffte es die Deutsche Telekom mit 88 von 100 Punkten auf den ersten Platz der bewerteten europäischen Telekommunikationsunternehmen. Im weltweiten Index ist der Konzern das einziges europäisches Unternehmen unter den Top 5 der Branche. In den drei Kern-Dimensionen Economic, Environmental und Social konnte die Telekom wieder sehr gute Werte erreichen.

Sustainability Assessment jedes Jahr anspruchsvoller

Das S&P Global Corporate Sustainability Assessment ist auch 2024 wieder anspruchsvoller geworden: neue Themen, höhere Detailtiefe, der Einfluss von Kontroversen und stetig steigender Fokus auf quantitative Zielsetzungen und Performance spiegeln die Anforderungen des Kapitalmarkts. Hoch gewichtet werden die Transparenz im öffentlichen Reporting, die Performance im Peer-Vergleich und die konzernweite Verankerung sowie Umsetzung von Strategien und Prozessen.

Über alle Branchen hinweg waren 2024 weltweit mehr als 13.500 Unternehmen eingeladen, am S&P Global Corporate Sustainability Assessment teilzunehmen. Aus allen Teilnehmern im Sektor „Telecommunication Services“ wurden dieses Jahr nur sieben Telekommunikations-Unternehmen in den DJSI World aufgenommen. Die Telekom ist dabei der einzige europäische Telekommunikationsanbieter, der es in diesen Index geschafft hat.

„In Zeiten globaler Krisen ist ein strategisches und integriertes Management von ökologischen und sozialen Themen essenziell für Resilienz und Zukunftsorientierung von Unternehmen. Die hervorragende Bewertung und unsere abermalige Aufnahme in den DJSI World und Europe freuen uns sehr. Solide ESG-Ratings sind wichtige Orientierungshilfen für den Kapitalmarkt und für Anleger, die bei Ihren Investitionen auf nachhaltige Veränderungen Wert legen.“, sagt Melanie Kubin-Hardewig, Leiterin Unternehmensverantwortung bei der Deutschen Telekom.

Telekom holt Bestnoten

Die Anstrengungen der Deutschen Telekom haben sich besonders in den folgenden Bereichen gelohnt, in denen der Konzern mit 100 Punkten die bestmögliche Bewertung und den Status „Best in Class“ erhielt: „Transparency & Reporting“, „Business Ethics“, „Energy“, „Climate Strategy“, „Water“ und „Tax Strategy“.

Weitere überdurchschnittlich bewertete Bereiche sind: „Human Rights”, „Policy Influence”, „Environmental Policy & Management“, „Labor Practices”, “Occupational Health & Safety”, “Risk & Crisis Management”, “Customer Relations” und „Privacy Protection”.

Mit Stolz ist die T-Aktie neben dem DJSI in weiteren wichtigen Nachhaltigkeitsindizes gelistet und in vielen dieser ESG-Ratings (Environment-Social-Governance) im Top-Quartil platziert. Weitere Details hier .

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: S&P Global kann den/die Score(s) eines Unternehmens von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit seinen Methoden, Richtlinien und Verfahren ändern. Infolge einer Änderung der Punktzahl(en) eines Unternehmens kann sich auch die relative Position eines Unternehmens in der entsprechenden Branche ändern. Die hier genannten Werte beziehen sich auf das Score Release vom 20.12.2024.