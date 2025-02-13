Erfolgreiches Zusammenspiel: Telekom und FC Köln veröffentlichen Glasfaser-Clip.

Spot mit Starpower

Zum Abschluss des vergangenen Jahres fand erneut ein Drehtag der Deutschen Telekom mit dem 1.FC Köln statt. Diesmal im Fokus: Der Glasfaserausbau in Köln - ein Angebot, das nicht nur uns begeistert, sondern auch die Spieler des 1. FC Köln!

Das unterhaltsame Endergebnis, könnt ihr euch hier ansehen .

Was macht Glasfaser so besonders?

Mit dem Glasfaserausbau macht die Deutsche Telekom Köln zur digitalen Domstadt. Glasfaser ist das Netzt der Zukunft, dass in den nächsten Jahren für bis zu 100.000 Haushalte empfangbar sein soll. Dabei wird die Glasfaser bis in die Wohnung verlegt und bietet den Nutzerinnen und Nutzern noch stabilere und schnelle Internetverbindungen. In einigen Veedeln baut die Telekom bereits Glasfaser aus, viele weitere sollen folgen.

Auch Mark Uth, Florian Kainz, Eric Martel, Jan Thielmann und Damion Downs sind begeistert!

Spaß am Set kommt nicht zu kurz

Die Beteiligten waren mit dem Endergebnis mehr als zufrieden. Unser Clip zeigt: Uth & Co. können nicht nur gut Fußball spielen, sondern sind auch verdammt gute Schauspieler.😉

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