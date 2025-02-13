Erfolgreiches Zusammenspiel: Telekom und FC Köln veröffentlichen Glasfaser-Clip
Im Rahmen unsere Technologiepartnerschaft mit dem 1.FC Köln haben wir im Dezember letzten Jahres einen Werbeclip mit einigen Spielern gedreht. Mit von der Partie waren Mark Uth, Florian Kainz, Eric Martel, Jan Thielmann und Damion Downs. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Telekom wurde das Thema Glasfaser auf humoristische Weise angepriesen. Die FC Spieler schlüpften dabei in die Rolle der Telekommitarbeiter und "halfen" unserem Techniker, die Wohnung an das Glasfasernetz anzuschließen.