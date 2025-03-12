Digital X 2025: Zukunftstechnologien zum Anfassen

Die Welt wird immer digitaler: im Café um die Ecke, beim Friseur oder in der Produktion am Fließband. Digitale Anwendungen vereinfachen im Unternehmen die Abläufe. Für die Kund*innen erhöhen sie den Komfort. Wie kann künstliche Intelligenz die Arbeit in meinem Unternehmen erleichtern? Wie können meine Beschäftigten nahtlos und ruckelfrei von unterwegs aus arbeiten? Wie kann ich meinen Kund*innen die Terminbuchung vereinfachen? Es ist wichtig, offen für Neues zu bleiben, Bewährtes immer zu hinterfragen.

Digital X on Tour durch die Regionen

In den kommenden Monaten macht die Digital X in fünf Metropolen Deutschlands und erstmals auch in Wien Halt. Dabei stehen praxisnahe Digitalisierungslösungen, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und die Zukunft der vernetzten Gesellschaft im Fokus. Unternehmen, Start-ups und Visionär*innen präsentieren Best Practices, während Panel-Diskussionen und Networking-Möglichkeiten den direkten Austausch fördern. Zusätzlich bieten zahlreiche Masterclasses Wissen zum Mitnehmen rund um die digitale Zukunft.

18.03. Digital X Mitte | Deutsche Bank Park, Frankfurt

25.03. Digital X Süd | Allianz Arena, München

10.04. Digital X Wien | Stadthalle Wien

24.04. Digital X Nord | Messe Hannover

06.05. Digital X Ost | Stadion an der Alten Försterei, Berlin

26.06. Digital X Südwest | Motorworld, Böblingen

Digital X 2025 in Köln

Der Höhepunkt der Initiative findet wie gewohnt im September in Köln statt – in diesem Jahr am 10. September. Die Zukunftsmesse kommt erneut mit interaktiven Erlebniswelten, Top-Speakern und den neuesten digitalen Innovationen. Hier kommen Entscheider*innen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen, um gemeinsam die digitale Zukunft zu gestalten.