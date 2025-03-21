Earth Hour 2025 – Licht aus, Klimaschutz an!

In dieser Stunde der Dunkelheit möchten wir nicht nur unsere eigenen Lichter in Büros und an ausgewählten Standorten löschen. Vielmehr wollen wir darauf aufmerksam machen, dass Klimaschutz und Umweltschutz nicht nur an einem bestimmten Tag im Jahr wichtig sind, sondern dass sie in unseren Alltag integriert werden müssen. Jedes kleine Handeln zählt!

Wir können gemeinsam einen Unterschied machen – sei es durch den bewussten Umgang mit Energie, das Reduzieren von Plastik oder die Unterstützung nachhaltiger Projekte. Diese täglichen Maßnahmen sind entscheidend, um eine positive Veränderung zu bewirken und unsere Umwelt zu schützen.

Unser Engagement für den Klimaschutz geht über die Earth Hour hinaus. Bis Ende 2025 wollen wir Emissionen aus unsere eigenen Geschäft nahezu vollständig eliminieren und setzen uns dafür ein, dass unsere gesamte Wertschöpfungskette bis 2040 klimaneutral wird. Doch auch Du kannst Teil dieser Bewegung sein.

Sei dabei und mache mit mit! Schalte am 22. März um 20:30 Uhr das Licht aus und denke daran: Tägliches Handeln für unseren Planeten ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft. Lass uns gemeinsam die Welt besser machen – heute und jeden Tag!

Am 24. März startet daher eine weitere Aktion im Miniatur Wunderland in Hamburg , Wir zeigen, welche Auswirkungen die globale Erwärmung haben kann. Stay tuned.