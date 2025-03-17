Franz Beckenbauer Cup: MagentaSport und MagentaTV zeigen Legendenturnier live und kostenlos.  

Es ist ein Festival großer Spieler, Legenden, Fan-Lieblinge und Topstars – zu Ehren des größten deutschen Fußballers. Am heutigen Montag , ab 18.20 Uhr, live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.

Der Franz Beckenbauer-Cup bringt sechs Top-Teams zusammen, mit insgesamt elf Weltmeistern aus den Jahren 1990 bis 2014 in den jeweiligen Kadern. Neben dem FC Bayern Traumduo Arjen Robben und Franck Ribéry stehen im bereits ausverkauften SAP Garden weitere FC Bayern-Legenden wie Lothar Matthäus, Stefan Effenberg oder Giovane Élber auf dem Platz. Dazu kommen ehemalige Top-Stars wie Torwartlegende Iker Casillas (Real Madrid), Abwehrbollwerk Pepe (Real Madrid) oder Lucas Barrios (Borussia Dortmund). Die Legenden des FC Bayern München werden von Weltmeister Philipp Lahm gecoacht. Ein Fußballfest mit Klub-Ikonen und internationalen Topstars, das einem guten Zweck und der Erinnerung an den verstorbenen „Kaiser“, Franz Beckenbauer, dient.

Der FC Bayern spielt mit diesen großen Namen: Robben, Ribery, Van Bommel, Mandzukic, Rafinha, Matthäus, Rudy, Augenthaler, Elber, Pizarro, Sergio, Effenberg, Aumann.

Bei Real Madrid sind Casillas, Arbeloa, Velasco, Pepe, Karembeu und Camacho (Trainer) dabei. Ajax Amsterdam hat Ryan Babel, der AC Mailand Fiori, Fuser und Dida in seinen Reihen. Borussia Dortmund hat mit Weidenfeller, Großkreutz, da Silva, Dede, Petric, Barrios, Bender und Ewerthon eine spielstarke Mannschaft gemeldet. Der VfB Stuttgart tritt mit Stars wie Balakov, Cacau, Gentner, Hildebrand, Kuranyi, Meira, Osorio an.

Legendenturnier im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums

Franz Beckenbauer hat den deutschen Fußball als Spieler, Trainer und Funktionär wie kaum ein anderer geprägt und Geschichte geschrieben. Im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums wird mit dem Beckenbauer Cup eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs geehrt und an den „Kaiser“, Spieler sowie Ehrenpräsidenten des FC Bayern München erinnert.

Fußball und Emotionen pur im SAP Garden – live und kostenlos bei MagentaSport

Das Legendenturnier im SAP Garden verspricht Fußball und Emotionen pur. Gespielt wird in der Gruppenphase mit 6 Teams in 2 Gruppen. Jede Partie dauert 10 Minuten, ab dem Halbfinale zweimal 6 Minuten. Ähnlich wie beim Basketball wird in der letzten Spielminute für noch mehr Spannung die Angriffszeit limitiert. Die beiden Gruppensieger erreichen das Halbfinale. Die Verlierer spielen um Platz 3, die Sieger bestreiten das Finale um den ersten „Beckenbauer Cup“.

Kommentator des neuen Beckenbauer Cups ist Max Giesen, die Moderation und Interviews übernehmen Simon Köpfer sowie Kamila Benschop.

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