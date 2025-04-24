Ganz Oberstenfeld bekommt schnellstes Internet

Jetzt setzt das Unternehmen seinen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau in dem idyllischen Weinbauort im oberen Bottwartal fort. Anlässlich des Spatenstichs am Kreisverkehr an der Beilsteiner Straße betont Bürgermeister Markus Kleemann die Bedeutung von zuverlässigen Internetverbindungen: „Glasfaser ist die Technologie, die den steigenden Anforderungen der digitalen Welt heute und in Zukunft gerecht wird. Eine leistungsfähige und zuverlässige Internetverbindung hat sich längst zu einem entscheidenden Standortfaktor für private Haushalte sowie Unternehmen entwickelt. Daher freue ich mich besonders, dass nach dem Gewerbegebiet und ganz Prevorst nun auch Oberstenfeld sowie Gronau mit moderner Glasfaseranbindung versorgt wird.“

Umfangreiche Ausbaumaßnahmen

Für diese Ausbaumaßnahme bringt die Telekom in den kommenden Monaten rund 165 Kilometer Glasfaserkabel in die Erde und errichtet 36 neue Verteiler. Beim Ausbau arbeiten die Gemeinde Oberstenfeld und die Telekom besonders eng zusammen, denn in Teilen erfolgen die Tiefbauarbeiten gemeinsam mit einem Stromanbieter.

„Wir werden über 3.600 Haushalte und Gewerbe an unser Glasfasernetz anbinden. Die ersten Kunden werden ihren Anschluss schon in diesem Jahr nutzen können“, erklärt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom in der Region Stuttgart. „Nach Abschluss der Bauarbeiten haben nahezu alle Haushalte und Betriebe von Oberstenfeld und Gronau die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss der Telekom zu nutzen.“

Die Kommune und alle beteiligten Gewerke legen die einzelnen Bauabschnitte in enger Abstimmung fest, um die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Spürbare Fortschritte im Landkreis Ludwigsburg

Im gesamten Landkreis Ludwigsburg macht der Glasfaserausbau der Telekom gute Fortschritte: In 16 Kommunen können bereits über die Hälfte aller Haushalte und Betriebe einen Glasfaseranschluss der Telekom nutzen. „Nun geht es auch in Oberstenfeld und Gronau los! Wir freuen uns, dass der Glasfaserausbau im Landkreis Ludwigsburg damit auch in diesem Jahr mit großen Schritten weitergeht“, sagt Viktor Kostic, Geschäftsführer Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg.

Und Matthias Gauger, Leiter Technik der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) ergänzt: „Der umfangreiche eigenwirtschaftliche Ausbau durch unseren Vertragspartner Telekom trägt dazu bei, dass die Region Stuttgart das hohe Ausbautempo fortsetzen kann und der Landkreis Ludwigsburg seine führende Position innerhalb der Region Stuttgart beibehält. Eine moderne digitale Infrastruktur auf Glasfaserbasis ist ein zentraler Faktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und Gesellschaft.“