HR Factbook zum Geschäftsjahr 2024

Es bietet einen umfassenden Einblick in die Vielfalt unserer Mitarbeitenden, ihre Fähigkeiten und Potenziale. Zudem erfahren Sie mehr über unsere Organisationskultur und erhalten Einblicke in Kosten und Produktivität. Ergänzend liefern wir Daten zu Einstellungen, Mobilität, Fluktuation sowie Informationen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, um das umfangreiche Bild unserer Personalarbeit abzurunden. VIDEO

Details zu diesen Themen sind in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt, die jeweils durch kurze, erläuternde Texte ergänzt werden.

Besondere Kennzahlen 2024

Insgesamt arbeiten 198.194 Mitarbeiter*innen in 33 Ländern bei der Deutschen Telekom

Im Durchschnitt haben unsere Vollzeitmitarbeitenden 2024 einen Umsatz in Höhe von 578.236 EUR pro Person generiert

Der Frauenanteil im mittleren und oberen Management beträgt 32 Prozent

Der Anteil der Digitalen Experten stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 22,7 Prozent

Die Gesundheitsquote liegt bei 94,4 Prozent

Publikationsarchiv Die HR Factbooks sowie die Personalberichte zu vorherigen Geschäftsjahren finden Sie in unserem Publikationsarchiv.

