CDP A-Liste: Deutsche Telekom gehört zu den besten zwei Prozent der Unternehmen weltweit

Klimaschutzbewertung durch das CDP: Maßstab für Unternehmen

Jedes Jahr bewertet das CDP, eine internationale Non-Profit-Organisation, die Klimaschutzaktivitäten von Unternehmen: neben der Messung und Reduktion von klimaschädlichen Emissionen fließt in das Gesamtranking ein, welche Klimaziele Organisationen sich setzen und wie sie Chancen und Risiken des menschengemachten Klimawandels für ihr Geschäftsmodell bewerten, berichten und managen.

Die Bewertungen reichen von D- bis A und spiegeln wider, wie weitreichend die Maßnahmen der Unternehmen sind, um die Transformation zu einer klimastabilen Wirtschaftsweise zu erreichen. Jedes Jahr steigen die Anforderung, um eine bessere Bewertung zu erhalten.

Digitalisierung und Klimaschutz: Synergien für die Zukunft

„Digitalisierung, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit sind natürliche Verbündete. Als Telekommunikationsunternehmen bauen wir unsere Netze so stabil, modern und energieeffizient wie möglich. Dadurch bieten wir unseren Kund*innen das beste Netz und halten unsere Stromkosten unter Kontrolle. Unsere Geschäftskunden können wir wiederum mit Hilfe von KI und schnellen Übertragungstechniken helfen, ihre Produktions- und Logistikprozesse effizienter zu gestalten und so Energie, Ressourcen und Emissionen zu sparen“, so Melanie Kubin-Hardewig, Leiterin Unternehmensverantwortung Deutsche Telekom.

Erfolgreiche Klimaschutzmaßnahmen und Zukunftsziele

Die Telekom verzeichnet in allen 16 Kategorien überdurchschnittliche Bewertungen, mit Bestnoten in 12 Kategorien. Klimaschutz ist bei der Deutschen Telekom strategisch eng mit dem Kerngeschäft verzahnt: bereits im Gründungsjahr 1995 setzte sich der Konzern erste Ziele zur Erhöhung der Energieeffizienz und Senkung der Emissionen. Ende 2025 steht der nächste Meilenstein an: die Klimaneutralität im eigenen Betrieb (Scope 1 und 2). Seit 2017 hat der Konzern seine Emissionen bereits um mehr als 90 Prozent absolut verringert, unter anderem über den konsequenten Einkauf von Strom aus erneuerbaren Energien, Steigerung der Energieeffizienz sowie Verkleinerung der Fahrzeugflotte.

Mehr Informationen zu konkreten Klimaschutzaktivitäten der Deutschen Telekom gibt es im neuen Corporate Responsibility Bericht 2024, der am 27. Mai veröffentlicht wird.