Sindelfingen: Über 1.000 Kunden surfen bereits in Lichtgeschwindigkeit

Damit dies möglich wird, hatte die Telekom eine Kooperation mit den Stadtwerken Sindelfingen geschlossen. Das Unternehmen nutzt in der Stadt das von den Stadtwerken errichtete Glasfasernetz, um darauf ihr Glasfaserangebot bereitzustellen. Die Kooperation wurde Ende 2022 vereinbart und macht seitdem gute Fortschritte.

Alexandra Teixeira ist die 1.000ste Glasfaserkundin in Sindelfingen. Mit ihrem Kosmetik-Studio ist sie spezialisiert auf Permanent Make-Up und nutzt ihren Glasfaseranschluss sowohl privat als auch beruflich. „Ich lege großen Wert darauf, jede Kundin individuell und vertrauensvoll zu beraten. Kleinste Details können einen großen Unterschied machen. Mit dem Glasfaseranschluss kann ich meine Arbeit weiter optimieren. Ich bin zuverlässig für meine Kundinnen erreichbar, kann online vorab über Fotos ihre Wünsche besprechen und auch an Fortbildungen im Netz teilnehmen.“

Wolfgang Stierle ist der Ortsvorsteher und Amtsleiter des Bezirksamts Maichingen. Er ergänzt: „Als Maichinger Ortsvorsteher freut es mich natürlich besonders, dass Maichingen innerhalb so kurzer Zeit komplett mit Glasfaser versorgt wurde. Das ist in vielen Gemeinden noch keine Selbstverständlichkeit. Aktuell kann an jedem Grundstück in Maichingen innerhalb kurzer Zeit der Anschluss bis ins Gebäude erfolgen. Das war, auch von der baulichen Abwicklung her, schon eine tolle Leistung aller Beteiligten.“

Dr. Karl Peter Hoffmann, Geschäftsführer Stadtwerke Sindelfingen GmbH sagt: „Wir freuen uns, dass wir durch die Kooperation mit der Telekom einen weiteren Anbieter auf unserem Netz haben. Unser Ziel ist es, ein hochwertiges Glasfasernetz in unserer Stadt anzubieten, das den Bürgern und der Stadt erhebliche Vorteile bietet. Durch das Netz der Stadtwerke und das Angebot der Telekom wird Sindelfingen als Wohn- und Arbeitsort noch attraktiver.“

Nächstes Ausbaugebiet in Sindelfingen gestartet

„Die Kooperation beweist, dass der Netzausbau am schnellsten mit vereinten Kräften und einem gemeinsamen Ziel gelingt.“ sagt Stefan Winkler, Regional-Manager der Telekom in der Region Süd-West. „Dank der Kooperation mit den Stadtwerken Sindelfingen können wir bis 2030 in 24.000 Haushalten Glasfaserprodukte anbieten.“

Im nächsten Schritt setzen die Stadtwerke Sindelfingen den Glasfaser-Ausbau im Gebiet Sindelfingen Floschen fort. Dann erhalten weitere rund 3.000 Haushalte und Gewerbetreibende die Möglichkeit, einen Glasfaser-Anschluss bis in die Wohnung zu bestellen. Interessenten in Floschen können ihren Glasfaseranschluss ab dem 1. Juni 2025 buchen.

Célia Martins Barosa, verantwortlich für die Vermarktung der Glasfaser-Anschlüsse im Rahmen der Kooperation im Privatkunden-Marketing der Telekom Deutschland, betont: „Die neuen Anschlüsse sind so leistungsstark, dass gleichzeitiges Streamen von Filmen, online Spielen, Surfen, Lernen und im Homeoffice arbeiten ohne Qualitätsverlust möglich sind.“

Kooperationen spielen wichtige Rolle für den Glasfaserausbau

Die Telekom kooperiert neben Sindelfingen auch mit weiteren Stadtwerken in der Region Stuttgart: in Filderstadt, Ludwigsburg mit Asperg, Nürtingen, Bietigheim-Bissingen und Weinstadt. Die Kooperationen sind wichtiger Bestandteil für das Erreichen der Ausbauziele der Gigabit Region Stuttgart (GRS). Der Rahmenvertrag zwischen der GRS und der Telekom sieht vor, dass bis zum Jahresende 2025 nicht nur 50 Prozent der Haushalte und alle Unternehmen schnell ins Internet kommen sollen. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben.