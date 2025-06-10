Einladung zum Tag der offenen Tür

Erlebt die Telekom hautnah

Ab 10 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Erlebnis. Interaktive Exponate – vom Magenta Bagger bis zum KI-Phone – bieten die Möglichkeit, mehr über das Unternehmen, die Produkte und Menschen zu erfahren, mitzumachen und ins Gespräch zu kommen. Eine historische Ausstellung gewährt Einblicke in die Technikgeschichte der Telekom.

Auf der Bühne im Foyer läuft zudem ein spannendes Infotainment-Programm.

Darüber hinaus werden bis 14 Uhr in regelmäßigen Abständen drei verschiedene Führungen angeboten:

T-Gallery

Die T-Gallery ist ein innovativer Showroom der Deutschen Telekom, in dem zukunftsweisende Technologien und digitale Lösungen präsentiert werden. Gäste können die neuesten Entwicklungen in Bereichen wie Kommunikation, Vernetzung und Digitalisierung hautnah zu erleben und auszuprobieren. Telecom Art Collection

Die Telekom Art Collection zeigt Kunstwerke aus der Kunstsammlung der Deutschen Telekom in öffentlichen und nicht öffentlich zugänglichen Bereichen des Gebäudes Die Geheimnisse der Zentrale

Die Telekom bietet einen Rundgang durch ihren Firmensitz an zeigt spannende Orte, die der Öffentlichkeit normalerweise verborgen bleiben.

Ihr möchtet am Tag der offenen Tür teilnehmen? Dann meldet euch hier an:

Anmeldung

Feierlichkeiten am 12. Juli in Bonn

Am 12. Juli geht die Feier für alle Bonner Bürgerinnen und Bürger und Gäste weiter. Die Bonner Innenstadt und das Beueler Rheinufer verwandeln sich in eine Magenta Feiermeile mit vielen Attraktionen zum Mitmachen und Staunen für die ganze Familie. Freut euch auf Top-Musik-Acts, Straßenkünstler, Gewinnspiele und vieles mehr.