Telekom feiert 30. Geburtstag

Die Telekom feiert Geburtstag und alle feiern mit: Die Telekom lädt zur großen Geburtstagsparty ein und möchte gemeinsam mit den Bonner Bürgerinnen und Bürgern feiern. Zum 30. Jubiläum verwandelt die Telekom die Innenstadt und das Beueler Rheinufer am 12. Juli in eine Magenta Feiermeile mit Live-Konzerten, einer Picknick-Tafel der Superlative und Familienprogramm. Zahlreiche bunte Aktionen bringen die Menschen im Herzen der Stadt zum Feiern zusammen.

Vor 30 Jahren war die Telekom nicht die, die wir heute kennen. Gerade eigenständig geworden, nicht mehr Teil des Postministeriums. Erst langsam ersetzte Magenta das Gelb aus Postzeiten. Doch über die vergangenen drei Dekaden hat sich nicht nur gelb zu Magenta entwickelt. „Wir haben uns gewandelt – von einer Behörde zum führenden digitalen Telekommunikationsunternehmen. Unser Magenta T ist mittlerweile die wertvollste Telekommunikationsmarke der Welt. Unseren 30. Geburtstag als Deutsche Telekom AG feiern wir dort, wo alles begann: in unserer Heimatstadt Bonn. Wir wollen auf die Weise auch danke sagen für die Unterstützung in den vergangenen drei Jahrzehnten“, sagt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Telekom und begeisterter Bonner Bürger.

Was über alle Jahre hinweg gleichgeblieben ist, ist der Anspruch an die Arbeit: Die besten Netze bauen und Kundinnen und Kunden begeistern. Begeistern will die Telekom auch bei ihrer großen Geburtstagsfeier und hat zu diesem besonderen Anlass ein starkes Programm auf die Beine gestellt.

Sportlicher Auftakt: Hochkarätiges 3x3-Basketballturnier im neuen urbanen Stadtviertel

Bereits am 11. Juli steht in der Dottendorfer Str. 165 ein besonderes sportliches Event an. Ein Teil des Parks wird in eine Event-Location mit einer 3x3-Basketball-Arena verwandelt. Das internationale Turnier bietet hochklassigen Basketball mit den Weltklasse-Teams aus Deutschland, den USA, Frankreich und den Niederlanden, darunter auch aktuelle Weltmeister und Goldmedaillengewinner aus Paris. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die zahlreichen hochkarätigen Gäste aus der internationalen Basketballwelt wie bekannte Größen aus der NBA, deutsche Nationalspielerinnen und -spieler, die 3x3-Olympiasiegerinnen sowie Influencer und Fachexperten.

„Nicht zuletzt das deutsche Gold-Team hat gezeigt, dass 3x3 packende, sehr schnelle und dynamische Basketball-Spiele bietet, die besonders bei jungen Menschen immer mehr Popularität genießen“, betont Henning Stiegenroth, Leiter Sport und Sponsoring Deutsche Telekom AG. „Wir freuen uns im Rahmen von 30 Jahren Telekom ein spannendes und spektakuläres Basketball Open Air Festival in Bonn zu veranstalten, was es so in Deutschland noch nicht gegeben hat.“

Insgesamt finden acht Spiele statt, begleitet von Showeinlagen, Streetfood und einer Aftershow-Party. Das Event beginnt um 17 Uhr und endet um 24 Uhr, wobei die Spiele live auf MagentaTV und MagentaSport übertragen werden. Tickets ( telekom.de/basketball-open-air ) sind ab dem 8. Mai erhältlich – ermäßigt 5 € und Erwachsene 10 €. Die Veranstaltung unterstreicht das Engagement der Telekom für Sport und Gemeinschaft in Bonn.

Familienfreundliche Aktivitäten: Spaß für Groß und Klein

Tags drauf geht die Feier weiter: Vom Münsterplatz über den Remigiusplatz, den Marktplatz und die Friedrichstraße bis auf die andere Rheinseite am Beueler Ufer verteilen sich die Aktionen für die Bürgerinnen und Bürger. Darunter Konzerte und weitere Musikangebote. Außerdem geht es hoch in die Luft mit dem Riesenrad. Auch Kinder dürfen sich auf viele Aktionen nur für sie freuen – von Bewegungs- bis Bastelangeboten. Und wer gerne in großer Runde isst, ist herzlich eingeladen, an der längsten Magenta Tafel Platz zu nehmen. Am Rheinufer ist der Ort, um sich mit Freunden, Familie und neuen Bekannten für ein Picknick zu treffen.

Praktischer Tipp: Anreise mit der Geburtstags-Straßenbahn

Ein Tipp für den Weg zum Fest: die Straßenbahn. Anlässlich des 30. Geburtstags fährt ein Wagen optisch im Zeichen von „30 Jahre“ – sowohl 30 Jahre Telekom als auch 30 Jahre Telekom Baskets. Damit macht die Anreise besonders Spaß.

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