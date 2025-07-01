Ganz Magstadt hat Glasfaser

Viele Bürgerinnen und Bürger sind bereits ins moderne Glasfasernetz gewechselt und surfen mit bis zu 1.000 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) im Netz. „Für uns alle ist das ein Quantensprung“, sagt Florian Glock, Bürgermeister von Magstadt. „Hohes Tempo im Internet ist ein digitaler Standortvorteil. Für die gesamte Kommune, aber auch für jede einzelne Immobilie.“ Auch bei der Digitalisierung von Bürgerdiensten setzt die Gemeinde voll auf Glasfaser. So hat jedes kommunale Gebäude einen Glasfaseranschluss – vom Rathaus bis zu den Kindergärten. „Jede KiTa ist unter anderem mit einem Tablet ausgestattet, über das die Kommunikation zwischen den Eltern und dem Erziehungspersonal schnell und unkompliziert abgewickelt werden kann“, erklärt Glock.

Glasfaser für Gewerbetriebe von Magstadt

Berufstätige Eltern wissen diesen Service zu schätzen. Viele Bürgerinnen und Bürger von Magstadt sind in der Automobilindustrie im benachbarten Sindelfingen beschäftigt. Oder einem der mittelständischen Unternehmen in den vier Gewerbegebieten von Magstadt. Eines davon ist die Sixt GmbH in der Rudolf-Diesel-Straße. Das Unternehmen produziert bereits in der dritten Generation Stanz- und Umformteile vor allem für die Automobil-, aber auch für die Bau- und Möbelindustrie.

Geschäftsführer Uwe Schäfer sagt: „Klar, dass mit dem Umzug in unseren Neubau auch die Kommunikation auf dem neuesten Stand sein muss. Täglich senden und empfangen wir große Datenmengen, sowohl mit unseren Kunden als auch mit unserem Werk in Tschechien. Hohe Bandbreite und Ausfallsicherheit am Internetanschluss sind für uns entscheidend.“ Die Bauteile und Baugruppen werden in alle Welt verschickt – bis nach Asien. Die Artikeldaten der Kunden kommen aus aller Welt und jetzt übers Glasfasernetz nach Magstadt.

„Magstadt ist die vierte Kommune im Landkreis Böblingen, die die Telekom nahezu vollständig mit Glasfaser versorgt hat. Das feiern wir gerne mit allen Beteiligten bei der Firma Sixt in Magstadt“, sagt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom. „Besonders freut uns, dass schon mehr als jeder dritte Haushalt auf das neue Glasfasernetz gewechselt ist.“

In Magstadt hat die Telekom innerhalb von drei Jahren über 172 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 40 neue Netzverteiler aufgestellt. Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind.

Landkreis Böblingen mit hohem Glasfaseranteil

Auch Bondorf, Altdorf und Rutesheim hat die Telekom großflächig im Eigenausbau erschlossen. Im gesamten Landkreis macht der Ausbau gute Fortschritte: In neun Kommunen im Landkreis Böblingen können bereits über die Hälfte aller Haushalte und Betriebe einen Glasfaseranschluss der Telekom nutzen. Siebzig Prozent aller Glasfaseranschlüsse im Landkreis wurden von der Telekom gebaut, weitere fünf Prozent in Kooperation mit den Stadtwerken Sindelfingen.

„Eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen, aber auch für private Haushalte. Wir freuen uns darüber, dass der Landkreis Böblingen aktuell die höchste Ausbauquote in der Region Stuttgart erreicht hat und wollen weiter voranschreiten“, betont Landrat Roland Bernhard, Vorsitzender des Zweckverbands Breitbandausbau Landkreis Böblingen.

Und Hans-Jürgen Bahde, Breitbandbeauftragter der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH erklärt: „Ende 2025 soll jeder zweite Haushalt in der Region Stuttgart die Möglichkeit haben, Internet über Glasfaser zu buchen. Dank des umfangreichen eigenwirtschaftlichen Ausbaus durch unseren Vertragspartner Telekom ist dieses Ziel in greifbarer Nähe. Eine moderne digitale Infrastruktur auf Glasfaserbasis ist ein zentraler Faktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und Gesellschaft.“