Gegen Hass im Netz: Deutsche Telekom erhält Deutschen Preis für Unternehmensengagement

Ein neuer Preis für engagierte Unternehmen

Der Deutsche Preis für Unternehmensengagement ist eine neue bundesweite Auszeichnung, die das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen ehrt. Er zeichnet Unternehmen aus, die in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen oder staatlichen Partnern konkrete gesellschaftliche Herausforderungen angehen. Dazu gehören Themen wie Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe, Klimaschutz und die Stärkung demokratischer Werte. Durch ihr Engagement wirken diese Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Gesellschaft.

Der Preis wird von UPJ, einer bundesweit tätigen Nonprofit-Organisation, die sich für verantwortungsvolle Unternehmensführung, gesellschaftliches Engagement und sektorenübergreifende Kooperationen einsetzt, vergeben. Die Umsetzung erfolgt mit Unterstützung von Partnern wie der Kommunikationsberatung Ketchum und dem Medienhaus brand eins. Eine unabhängige Jury aus Expert*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und öffentlicher Verwaltung entscheidet über die Preisvergabe.

„Gegen Hass im Netz“ gewinnt in der Kategorie „Gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte“

Die Initiative „Gegen Hass im Netz“ der Deutschen Telekom wurde in der Kategorie „Gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte“ ausgezeichnet. Seit 2020 setzt sich die Initiative für ein Internet ein, in dem alle die Chancen der digitalen Welt nutzen können, ohne Angst vor Ausgrenzung, Hass oder Desinformation haben zu müssen. Im Jahr 2024 konnte die dazugehörige Kampagne 1,2 Milliarden Medienkontakte erzielen und erreichte mit der Initiative 5,9 Millionen Menschen z.B. über Medienkompetenzplattformen, Workshops oder über Multiplikator*innen wie Eltern und Pädagog*innen.

„Mit Gegen Hass im Netz übernehmen wir Verantwortung dort, wo wir als Unternehmen wirken. Bei der Initiative kooperieren wir auch eng mit zahlreichen Partnern – vor allem aus der Zivilgesellschaft. Diese Zusammenarbeit bildet von Anfang an das Herzstück unserer Initiative und ist besonders. Gesellschaftliches Engagement erfordert einen sektorübergreifenden Ansatz, um Veränderungen zu bewirken. Statt einzelner Lösungen setzen wir auf Gemeinsamkeit und Synergien. Wir sind stolz darauf, dass dieser Preis unsere Bemühungen sichtbar macht. “, sagt Marike Mehlmann-Tripp, Cluster Lead Social Engagement bei der Deutschen Telekom.

Mit „Gegen Hass im Netz“ trägt die Deutsche Telekom dazu bei, ein zentrales Ziel zu erreichen: Zwischen 2024 und 2027 sollen konzernweit kumuliert mehr als 80 Millionen Menschen von ihrem Engagement zur Förderung der digitalen Gesellschaft profitieren.