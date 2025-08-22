Comet KI-Browser jetzt für alle Perplexity Pro Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland 

Comet gilt als der gefragteste und am meisten erwartete KI-Browser. Über 1,5 Millionen Menschen haben sich auf die Warteliste gesetzt, um einen frühen Zugang zu Comet zu erhalten, und Nutzerinnen und Nutzer auf der ganzen Welt suchen nach einer der exklusiven Einladungen, die jeder neue Comet-Nutzer erhält.

Comet wurde ursprünglich im Juli für Perplexity Max-Abonnentinnen und Abonnenten für 200 US-Dollar pro Monat eingeführt. Es ist derzeit für Perplexity Pro-Abonnentinnen und Abonnenten in den USA verfügbar.

"Unsere Vision ist es, KI zu demokratisieren und für alle verfügbar zu machen. Heute machen wir einen weiteren Schritt in diese Richtung. Dank der engen Partnerschaft zwischen der Telekom und Perplexity kommt Comet als eines der ersten Länder außerhalb der USA nach Deutschland. Nicht nur für Kundinnen und Kunden der Telekom, sondern für alle Perplexity Pro-Abonnentinnen und Abonnenten. So kann jeder, der neugierig auf die Zukunft der KI ist, die leistungsstarken Fähigkeiten von Comet erleben", sagte Rodrigo Diehl, Mitglied des Vorstands der Telekom und Geschäftsführer der Telekom Deutschland.

2024 hat die Telekom Perplexity Pro über ihr Benefit-Programm Magenta Moments Millionen ihrer Kundinnen und Kunden in Deutschland kostenfrei für ein Jahr angeboten. Mit einer unglaublichen Nutzung und Resonanz. Und als Extra beim Kauf des kürzlich vorgestellten KI-Phones der Telekom erhalten Kundinnen und Kunden eine kostenlose Perplexity Pro-Lizenz für 18 Monate - jetzt auch Zugang zu Comet.

"In jedem Land, in dem wir mit der Deutschen Telekom zusammenarbeiten, sind wir immer wieder davon inspiriert, wie sehr sie sich um ihre Kunden und ihr gesamtes Land kümmern", sagt Ryan Foutty, VP of Business bei Perplexity. "Als wir anfingen, Comet in weiteren Ländern verfügbar zu machen, dachten wir zuerst an sie. Zumal so viele Perplexity Pro-Abonnenten Telekom-Kunden sind."

Eine neue Ära der KI für alle

Comet fungiert als persönlicher KI-Assistent im Browser. Er erleichtert das tägliche Leben bei vielem, verwaltet etwa Zeitpläne, beantwortet ausführlich Fragen und plant Reisen. Für die Telekom unterstreicht dieser Schritt die beanspruchte Führungsrolle, wenn es darum geht, KI-Technologie sicher, inklusiv und nützlich für den Alltag zu machen - und zwar für alle Menschen in Deutschland.

Über Perplexity

Perplexity ist eine KI-gestützte Antwort-Engine, die in Echtzeit auf glaubwürdige Quellen zurückgreift, um Fragen mit Inline-Zitaten genau zu beantworten, gründliche Recherchen durchzuführen und vieles mehr. Das 2022 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Neugier der Welt zu bedienen, indem es die Lücke zwischen traditionellen Suchmaschinen und KI-gesteuerten Schnittstellen schließt. Jede Woche beantwortet Perplexity weltweit mehr als 150 Millionen Fragen. Perplexity ist im App Store und online unter www.perplexity.com .