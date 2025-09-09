Neu bei MagentaTV: TOGGO bietet beste Unterhaltung für die ganze Familie.

Ein weiteres Highlight der Kooperation: Die TOGGO App ist auf allen MagentaTV-Geräten bereits vorinstalliert. Über die Benutzeroberfläche können Zuschauer*innen direkt in die TOGGO-Welt eintauchen – ob im Live-TV oder per Stream. So entsteht ein durchgängig familienorientiertes Entertainment-Erlebnis mit vertrautem Design und einer leicht verständlichen, kindgerechten Navigation.

Jörg Richartz, Vice President Vermarktung & Steuerung TV: „Mit TOGGO gewinnen wir eine wertvolle Ergänzung für unsere familienorientierte Zielgruppe. Die Integration macht MagentaTV noch attraktiver für Kinder und Eltern – und damit zum idealen Unterhaltungsangebot für die ganze Familie.“

Oliver Schablitzki, CEO von SUPER RTL: „TOGGO steht für modernes, kindgerechtes Entertainment, das Kindern Spaß macht und Eltern Vertrauen gibt. Dank der Einbindung in MagentaTV erreichen wir Familien dort, wo sie Inhalte heute erwarten: über verschiedene Plattformen hinweg, unkompliziert und vernetzt.“

Besonderer Vorteil für RTL+ Abonnent*innen

Wer RTL+ über MagentaTV nutzt, profitiert zusätzlich: Alle TOGGO-Inhalte sind automatisch verfügbar und komplett werbefrei abrufbar. Auch unterwegs bleibt TOGGO ein treuer Begleiter. Die mobile App bietet zusätzlich interaktive Funktionen wie Spiele, Avatare und TOGGO Radio – sicher, abwechslungsreich und mobil nutzbar.

Über MagentaTV:

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .