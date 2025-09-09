"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Neu bei MagentaTV: TOGGO bietet beste Unterhaltung für die ganze Familie

2 Minute Lesezeit

Mehr Vielfalt für Kinderzielgruppe: Bei MagentaTV ist TOGGO ab sofort fest integriert. So bekommen Familien einen noch besseren Zugang zu kindgerechtem Entertainment. Mit TOGGO erweitert MagentaTV sein Angebot um ein breites Spektrum an familienfreundlichen Inhalten. Kinder finden ihre Lieblingssendungen jetzt noch schneller, während Eltern auf ein sicheres und zuverlässiges Streaming-Angebot vertrauen können.

Neu bei MagentaTV: TOGGO bietet beste Unterhaltung für die ganze Familie
Neu bei MagentaTV: TOGGO bietet beste Unterhaltung für die ganze Familie.

Ein weiteres Highlight der Kooperation: Die TOGGO App ist auf allen MagentaTV-Geräten bereits vorinstalliert. Über die Benutzeroberfläche können Zuschauer*innen direkt in die TOGGO-Welt eintauchen – ob im Live-TV oder per Stream. So entsteht ein durchgängig familienorientiertes Entertainment-Erlebnis mit vertrautem Design und einer leicht verständlichen, kindgerechten Navigation.

Jörg Richartz, Vice President Vermarktung & Steuerung TV: „Mit TOGGO gewinnen wir eine wertvolle Ergänzung für unsere familienorientierte Zielgruppe. Die Integration macht MagentaTV noch attraktiver für Kinder und Eltern – und damit zum idealen Unterhaltungsangebot für die ganze Familie.“

Oliver Schablitzki, CEO von SUPER RTL: „TOGGO steht für modernes, kindgerechtes Entertainment, das Kindern Spaß macht und Eltern Vertrauen gibt. Dank der Einbindung in MagentaTV erreichen wir Familien dort, wo sie Inhalte heute erwarten: über verschiedene Plattformen hinweg, unkompliziert und vernetzt.“

Besonderer Vorteil für RTL+ Abonnent*innen

Wer RTL+ über MagentaTV nutzt, profitiert zusätzlich: Alle TOGGO-Inhalte sind automatisch verfügbar und komplett werbefrei abrufbar. Auch unterwegs bleibt TOGGO ein treuer Begleiter. Die mobile App bietet zusätzlich interaktive Funktionen wie Spiele, Avatare und TOGGO Radio – sicher, abwechslungsreich und mobil nutzbar.

Über MagentaTV:
MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de .

Autor*in

Weiterführende Inhalte

Mehr zum Thema

Veröffentlicht in

Privatkunden