OTE unterzeichnet verbindliche Vereinbarungen zur Veräußerung von Telekom Romania Mobile Communications

Athen/Athens 19.09.2025 - Hellenic Telecommunications Organization S.A. („OTE“) gibt bekannt, dass mit Vodafone Romania S.A. („Vodafone“) und Digi Romania S.A. („Digi“) verbindliche Vereinbarungen zur Veräußerung der 100-prozentigen Beteiligung an Telekom Romania Mobile Communications („TKRM“ oder „das Unternehmen“) unterzeichnet wurden („die Transaktion“), nachdem die rumänische Wettbewerbskommission im Juli 2025 ihre Genehmigung erteilt hat. Die Vereinbarungen umfassen die folgenden Punkte:

TKRM überträgt das Prepaid-Geschäft, bestimmte Frequenzrechte und einen Teil des Funkturmportfolios an Digi.

OTE veräußert die gesamte Beteiligung an TKRM (100 Prozent abzüglich sieben von S.N. Radiocommunicatii gehaltene Aktien) an Vodafone, ausgenommen der an Digi übertragenen Vermögenswerte.

Das Gesamttransaktionsvolumen beträgt 70 Millionen Euro und unterliegt den üblichen Anpassungen bei Abschluss, u. a. hinsichtlich Nettoverschuldung, Working Capital und sonstigen Kosten und Aufwendungen/Rückstellungen („Nettokaufpreis“). Der Abschluss der Transaktion wird Anfang Oktober 2025 erwartet.

Nach Abschluss wird der Nettokaufpreis an die Aktionäre von OTE ausgeschüttet.

Kostas Nebis, Chairman und CEO von OTE, dazu: „Wir freuen uns, diese wichtige Vereinbarung erzielt zu haben. Sie steht bestens im Einklang mit dem strategischen Fokus von OTE, unser Portfolio zu optimieren und den Unternehmenswert zu steigern. Ich möchte mich beim gesamten Führungsteam und allen Beschäftigten von TKRM für ihr Engagement und ihre Erfolge bedanken. Die Vereinbarung mit Vodafone und Digi wird Investitionen in Infrastruktur erleichtern, einen effizienteren Netzausbau ermöglichen und den Kundenservice verbessern. Damit leistet dieser Schritt einen Beitrag zur kontinuierlichen Digitalisierung der rumänischen Wirtschaft und Gesellschaft.

Diese Bekanntmachung erfolgt als Pflichtveröffentlichung gemäß griechischem Gesetz 3556/2007 (Art. 3 Abs. 21 Buchst. (p) und Art. 21) und (Art. 17) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Marktmissbrauch.



Weitere Informationen erhalten Sie hier:

OTE GROUP INVESTOR RELATIONS

Tel. +30 210 6118190, +30 210 6117364

Email: iroffice@ote.gr