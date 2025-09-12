Telekom auf Platz 1 im NetFed-Ranking der besten CR-Websites

Während die Autoren des CR-Benchmarks vermehrtes Greenhushing bei vielen Konzernen beklagen, überzeugt die Telekom durch Interaktivität, den klaren Fokus auf Transparenz und die gelungene Integration von Nachhaltigkeit in die digitale Nutzerführung. Tools wie das ESG-Kennzahlen-Tool sowie die Darstellung nachhaltiger Wertschöpfungsketten im CR-Bericht und der Klimaauswirkungen wurden als Maßstab für herausragendes Reporting gewürdigt.

Das NetFed-Ranking 2023: Spitzenreiter im Überblick

Das aktuelle Ranking umfasst 50 Unternehmen und legt den Fokus auf Transparenz, Nutzerfreundlichkeit und die Verknüpfung von Strategie mit konkreten Maßnahmen. Die Telekom liegt mit 783 Punkten klar vor der zweitplatzierten Robert Bosch GmbH (712) und Vorjahressieger REWE Group (703).

Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmensstrategie

„Gerade in kritischen Zeiten ist es wichtig, den Mehrwert von nachhaltigem Wirtschaften zu beschreiben. Ökonomie, Ökologie und Soziales gehören heute mehr denn je zusammen. Authentisch und glaubwürdig bleiben wir, indem wir faktenbasiert und transparent kommunizieren und aufzeigen, wo wir herkommen, wo wir stehen und wo wir hinwollen,“ erklärt Julija Dietrich, Clusterlead CR-Communication & Reporting bei der Telekom. „Ein gutes Beispiel: Zum Ende des Jahres wird die Deutsche Telekom konzernweit klimaneutral im eigenen Betrieb. Damit erreichen wir einerseits ein ambitioniertes Zwischenziel auf unserem Weg zur Netto-0 in 2040. Andererseits zeigen wir auch deutlich, dass Wirtschaftlichkeit und Ökologie bei einem DAX-Konzern erfolgreich zusammen gehen. Solche und andere Botschaften sollen auch von Nicht-Expert*innen verstanden werden. Bei Klima- und Umweltthemen ist das aber gar nicht so einfach, weil sie sehr komplex sind. Im diesjährigen CR-Bericht haben wir daher die relevanten ESG-Themen allgemein verständlich beschrieben. Für Expert*innen, die tief ins Detail gehen möchten, bieten wir zusätzlich sogenannte Deep-Dives an.“

Strategie und Trends im Fokus

Die NetFed-Studie zeigt, dass komplexe Anforderungen wie durch die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) viele Unternehmen vor Herausforderungen stellen und insgesamt zu zurückhaltender Berichterstattung führen. Die Telekom setze entgegen diesem Trend eine Messlatte für klare Haltung, aussagekräftige Daten und spürbare Erlebbarkeit.