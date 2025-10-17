Im Auftrag der Telekom: Direktvermarkter beraten zu Hause

Ein Interview mit David Brötz, Leiter Direktvermarktung bei der Telekom Deutschland.

Warum gehören Glasfaserausbau und Beratung an der Haustür zusammen?

Der Glasfaserausbau in Deutschland läuft weiterhin auf Hochtouren. Es wird gebuddelt und gebaut wie nie zuvor, allein die Telekom will auch im Jahr 2025 über 2 Millionen Anschlüsse mit Glasfaser versorgen. Es herrscht großer Wettbewerb – auch um die Kundinnen und Kunden.

Umso wichtiger, dass wir in den Glasfaserausbaugebieten die Menschen auf die Angebote aufmerksam machen und sie dazu persönlich beraten. Schließlich passiert da etwas Wichtiges vor der eigenen Haustür und der Anschluss muss in die Häuser rein. Dazu möchten Menschen auch informiert und beraten werden. Das machen wir mit unserem Service auf vielen verschiedenen Kanälen und eben auch mit Partnerunternehmen im Direktvertrieb.

Wer sind diese Partnerunternehmen?

Das vorweg: Qualität und auch Qualitätskontrolle sind bei uns oberstes Gebot. Deswegen arbeiten wir nur mit autorisierten Vertriebspartnern zusammen, unter anderem auch mit der Firma Ranger. Ranger ist spezialisiert auf Direktvermarktung und hat jahrelange Erfahrung und großes Know-how.

Wie ist die Zusammenarbeit konkret geregelt?

Wir haben klare vertragliche Regelungen mit unseren Partnern geschlossen. Diese Regeln beschreiben wir in unserem sogenannten Code of Contact, der den Kundenkontakt durch unsere Vermarktungspartner festlegt. Weil eine vertrauenswürdige Beratung für uns das A und O ist, haben wir die Initiative ergriffen und gemeinsam mit den Mitgliedern des VATM (Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V.) sowie dem SRIW (Selbstregulierung Informationswirtschaft e.V.) einen Branchenkodex für den Direktvertrieb erarbeitet. Die Telekom hat als eines der ersten Unternehmen den Haustürkodex unterzeichnet. Er definiert verbindliche Anforderungen für Kundengespräche und sanktioniert Verstöße. Unser eigenes Regelwerk wurde durch den Haustürkodex zertifiziert und wir werden jährlich von einer unabhängigen Überwachungsstelle geprüft.

Ganz entscheidend: jeder einzelne Mitarbeiter, der im Namen der Telekom losgeschickt wird, ist geprüft und autorisiert. Jeder Vertriebsmitarbeiter, der im Auftrag der Telekom vermarkten möchte, muss zehn Pflichttrainings erfolgreich durchlaufen. Erst danach erteilen wir ihm eine Autorisierung.

Woran erkennen Kunden, ob es sich an der Haustür um einen autorisierten Vertriebsmitarbeiter handelt?

Die Mitarbeitenden tragen ein Original-Schreiben der Telekom bei sich, damit legitimieren sie sich. Zusätzlich tragen sie einen Ausweis in Sichthöhe und wir bieten auch eine digitale Überprüfung an. Auf dem Ausweis befindet sich ein QR-Code. Über diesen Code kann der Kunde auf der Telekom-Seite den Mitarbeitenden mit Foto sehen und überprüfen, ob es tatsächlich ein von uns beauftragter Vermarkter ist.

Darüber hinaus hat der Berater immer eine Rückrufnummer dabei, über die der Kunde per Telefon den Mitarbeiter identifizieren lassen kann.

Und das ist ganz wichtig: Die Beratungsgespräche finden grundsätzlich an der Haustür statt. Die Mitarbeitenden dürfen die Wohnung nur betreten, wenn sie dazu eingeladen werden.

Warum werden Kunden nach persönlichen Daten gefragt?

Bei der Ansprache und Beratung gibt es eindeutige Do‘s and Don’ts in der Ansprache und der Beratung, die einzuhalten sind. Die Mitarbeitenden kennen nur die Adressen in den Glasfaser-Ausbaugebieten, sie haben keinen Zugriff auf Kundendaten. Um einen Auftrag buchen zu können, fragt der Berater den Kunden nach einem der drei sogenannten Kundengeheimnisse. Das kann die Buchungskontonummer, das Geburtsdatum oder die Kundennummer bei Bestandskunden sein.

Wenn der Kunde mit seiner Unterschrift auf dem Tablet den Auftrag freigegeben hat, erhält er im Anschluss einen Bestätigungsanruf, den sogenannten Quality Call. In diesem Gespräch geht der Partner nochmals alle Auftragsbestandteile gemeinsam mit dem Kunden telefonisch durch. Das beginnt bei den gebuchten Produkten und Optionen, geht über den Preis bis hin zur nochmaligen Bestätigung der Identität des Auftraggebers. Erst danach wird der Auftrag an uns als Telekom übermittelt.

Bleibt Kunden genügend Zeit zu prüfen, ob sie den Vertrag wirklich abschließen wollen?

Ja, selbst nach der Auftragsübermittlung gibt es noch die Möglichkeit des Widerrufs. Auf die wir sehr deutlich aufmerksam machen, sie ist auf dem Auftragsformular zu sehen und wird vom Kunden gezeichnet. Wenn der Auftrag an uns übermittelt und bestätigt wurde, hat der Kunde dann immer noch 14 Tage Widerrufsrecht. All das zeigt: wir zwingen niemandem einen Vertrag auf, sondern möchten, dass sich der Kunde transparent und nachvollziehbar für einen Anschluss oder ein Produkt bei uns entscheidet.

Man hört und liest so oft negative Berichte über das Haustürgeschäft. Wie geht die Telekom mit Beschwerden um?

Diese Fälle gibt es in der Praxis, das sind schwarze Schafe, wie sie in allen Branchen vorkommen. Allerdings bewegen sich diese Fälle im Promillebereich. In sozialen Medien entsteht zum Teil ein verzerrtes Bild. Nur einer von 1.000 Kundenkontakten wird als nicht in Ordnung gemeldet. Dennoch tolerieren wir kein Fehlverhalten. Wenn es Beschwerden gibt, gehen wir dem nach. Es wird umgehend mit den verantwortlichen Mitarbeitern gesprochen und nachgesteuert. Das kann personalrechtliche Konsequenzen haben bis hin zur Entlassung.

Unter www.telekom.de/kontakt können Bürgerinnen und Bürger uns jederzeit ihre Rückmeldung geben.

Wer sind die Menschen im Direktvertrieb?

Der Außendienst ist jeden Tag für uns im Einsatz, unabhängig vom Wetter. Das ist ein harter Job. Es sind sowohl Menschen mit einfachem Schulabschluss als auch Akademiker, die sich ihren Lebensunterhalt verdienen wollen und Spaß an Service und am Umgang mit Kunden und Kundinnen haben. Ich persönlich habe Künstler und Schauspieler getroffen, die über ihre normale Tätigkeit kein ausreichendes Einkommen erhalten. Manchmal sind es aber auch Menschen, die nach einer Krise einen Neuanfang suchen und dort eine Chance bekommen. Es zählt die Persönlichkeit, nicht der bisherige Lebenslauf und alle erhalten die gleiche Chance.

Worauf können sich Kunden verlassen?

Wir setzen auf verlässliche, kompetente und erfahrene Partner.

Wir arbeiten nach einem festen Regelwerk, unserem Code of Contact und setzen auf eine stetige und hohe Qualitätskontrolle.

Der Kunde hat volle Transparenz und Kontrolle über das, was er unterschreibt und bei welchem Berater er zu Hause beauftragt. Die Verbraucherrechte sind geschützt und mit dem Quality Call haben wir freiwillig einen doppelten Boden eingezogen und ein enges Sicherheitsnetz für die Kunden gespannt.

Beschwerden nehmen wir sehr ernst, Fehlverhalten hat Konsequenzen.

Fazit: Der Direktvertrieb ist und bleibt ein wichtiger Kanal, der den Kunden und Kundinnen eine umfassende Beratung bei sich zu Hause bietet und sehr geschätzt wird. Also keine Angst, wenn die Telekom klingelt. Es sind Menschen, die beraten wollen und damit einen Service direkt vor Ort leisten. Der Kanal trägt einen wichtigen Teil zu Digitalisierung von Deutschland bei!