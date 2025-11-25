Glasfaserausbau: Bald geht’s los in Bad Boll

Bürgermeister Hans-Rudi Bührle sagte anlässlich des Spatenstichs: „Der demnächst beginnende Glasfaserausbau durch die Telekom bedeutet für die Gemeinde Bad Boll eine wesentliche Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Denn er sichert die digitale Teilhabe und erhöht damit die Lebensqualität unserer Bevölkerung. Gleichzeitig wird dadurch die Attraktivität des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Bad Boll deutlich gesteigert.“

Für die anstehenden Bauarbeiten stehen das Bauamt der Gemeinde, die Telekom und die ausführenden Bauunternehmen in enger Abstimmung. Ziel ist es, die Beeinträchtigungen für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer auf das Mindestmaß zu begrenzen.

„Wir freuen uns, dass es bald losgeht. Wir werden im kommenden Jahr Glasfaser für fast 2.000 Haushalte und Gewerbe verlegen,“ erklärt Sabine Wittlinger, Partnermangerin der Telekom in der Region Stuttgart. „Damit werden mehr als sechzig Prozent aller Haushalte und Gewerbe der Gemeinde einen Glasfaseranschluss nutzen können. Für die Ausbaumaßnahme verlegt die Telekom über 120 Kilometer Glasfaserkabel und errichtet 22 neue Verteiler.“

Digitale Infrastruktur immer wichtiger

„Digitale Teilhabe ist heute wichtiger denn je – und dafür brauchen wir schnelles, stabiles Internet“, sagt Tülin Gömec vom Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen. „Mit dem heutigen Baustart legen wir in Bad Boll den Grundstein für eine großflächige Versorgung und ermöglichen vielen Bürgerinnen und Bürgern echte digitale Teilhabe.“

Matthias Gauger, Leiter Technik der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) erklärt: „Der Ausbau in Bad Boll verbessert die Glasfaserabdeckung im Landkreis Göppingen und in der Region Stuttgart. Jetzt wünschen wir uns, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit nutzen, Internet über Glasfaser zu buchen. Eine moderne digitale Infrastruktur auf Glasfaserbasis ist ein zentraler Faktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und Gesellschaft.“

Was jetzt für Mieter und Eigentümer wichtig ist

Der Glasfaseranschluss kommt nicht von allein ins Haus. Wer zur Miete wohnt, muss lediglich einen Glasfaser-Tarif buchen: www.telekom.de/glasfaser. Die Telekom kümmert sich um die Absprache mit dem Immobilienbesitzer, denn diese müssen ihre Zustimmung geben. Auch Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern bekommen den Hausanschluss kostenfrei, wenn sie einen Tarif buchen. Mehrfamilienhäuser ab drei Wohneinheiten bekommen den Hausanschluss mit Zustimmung des Eigentümers grundsätzlich kostenlos – für die Nutzung des Internets brauchen die jeweiligen Parteien anschließend eine Tarifbuchung. Auch bei der weiteren Verlegung der Glasfaser im Zuhause unterstützt die Telekom und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf. Die Telekom wird jetzt alle Eigentümer, Hausverwalter und Wohnungswirtschaften anschreiben und über die notwendigen Maßnahmen im Detail informieren.