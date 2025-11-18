Geschäftskunden: Gutschein für Perplexity Enterprise Pro jetzt über „Business Mobil“ Tarife

Neu- und Bestandskunden der Telekom-Tarife Business Mobil S bis Business Mobil XL bekommen für den KI-basierten Informationsassistenten Perplexity Enterprise Pro im Zeitraum vom 20. November bis 31. Dezember 2025 einen Gutschein. Damit können sie die KI-Suchmaschine 12 Monate lang kostenfrei nutzen und sparen so 480 Euro.

Laut IW-Zukunftspanel 2025 nutzen 37 Prozent der Unternehmen in Deutschland Künstliche Intelligenz. Dabei setzen große Unternehmen KI mit 66 Prozent wesentlich häufiger ein als kleine Unternehmen mit gerade 36 Prozent. Generative KI ist besonders beliebt, wird aber meist nicht unternehmensweit, sondern punktuell eingesetzt.

Mit Perplexity Enterprise Pro haben Geschäftskunden der Telekom einen einfachen und kostenlosen Zugang zu einer leistungsfähigen KI – ob für Routinefragen, komplexe Themen oder einfach aus Neugier.

Was bietet Enterprise Pro?

Perplexity macht Schluss mit endlosen Suchen. Statt nur Links zu liefern, bietet Perplexity direkte, leicht verständliche Antworten mit Quellenangaben und aktuellen Informationen.

Perplexity Enterprise Pro ist eine auf Anforderungen von Unternehmen ausgerichtete umfangreichere Variante von Perplexity Pro mit wesentlichen Vorteilen bei Nutzermanagement/Organisation. Sie bietet Zugriff auf mehrere fortschrittliche KI-Modelle wie GPT, Claude, Sonar. Für effektivere Recherchen kann sich diese Variante über mehrere Suchanfragen hinweg an den Kontext erinnern. Daten werden nicht für KI-Trainings verwendet. Eine Integration von internen Firmendaten und externen Webquellen ermöglicht gleichzeitige Suche in Unternehmensdokumenten und im Internet. Perplexity Enterprise Pro bietet hierfür erhöhte Limits für den Datei Upload.

Wie’s geht

Das Angebot ist über einen Gutschein-Code bei Perplexity einlösbar. Kund*innen erhalten diesen über eine spezielle Internetseite zur Identitäts- und Berechtigungsprüfung. Um den Code zu aktivieren, ist eine Registrierung bei Perplexity für das Enterprise Pro-Abo erforderlich und eine Kreditkarte zu hinterlegen. Nach den 12 Monaten erfolgt eine automatische Verlängerung des Enterprise Pro-Abos zum Preis von monatlich 40 Euro (Stand Oktober 25). Eine Kündigung ist jederzeit vor dem Stichtag der Verlängerung (monatlich) über den Account auf der Perplexity-Webseite oder in der Perplexity App möglich.

Mobilfunk für das Business bei der Telekom

Die Geschäftskunden-Tarife Business Mobile S bis Business Mobil XL bieten neben Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze, attraktiven Auslandsoptionen und Business Cards mit den entsprechenden Datenvolumina (Business Mobil S mit 30 GB, M mit 50 GB und ab L unbegrenzt) auch die Option " Security OnNet Basic ". Diese Option bietet einen erweiterten Schutz vor Cyberkriminalität und unerwünschten Internetzugriffen. Die Tarife sind mit und ohne Handy erhältlich.

Zu den KI-Geräten der Telekom gibt es bereits 18 Monate Perplexity Pro dazu. Diese sind als T Phone 3, T Phone Pro 3 und T Tablet 2 erhältlich. Für Privatkunden steht die Antwortmaschine von Perplexity in der MeinMagenta-App hinter dem „Magenta AI“-Button bereit.