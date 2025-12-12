Winnenden: Die Hälfte aller Haushalte kann schon Glasfaser nutzen

Aktuell werden im Bereich der Straßenzüge Marktstraße, Ringstraße, Schorndorfer Straße die Glasfaserkabel verlegt. Sobald ein Straßenzug erschlossen ist, werden die beauftragten Kundenanschlüsse freigeschaltet.

„Wir sind mit unserem Eigenausbau für die Stadt Winnenden mittlerweile sehr weit fortgeschritten“, betont Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom. „Seit Ausbaustart im Jahr 2020 können schon rund 50 Prozent aller Haushalte und Unternehmen in der Stadt einen Glasfaseranschuss nutzen, das sind in Summe über 8.500 Haushalte. In sehr vielen Straßen liegt die Glasfaserleitung schon vor der Haustür oder sogar im Keller. Die Bürger und Unternehmen müssen nur noch aktiv umsteigen.“

Nächstes Jahr setzt die Telekom ihren Ausbau in den Teilorten Höfen, Baach und Bürg fort.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth überzeugt sich bei einem Besuch an der Baustelle von den Fortschritten. „Ich freue mich, dass die Arbeiten in Winnenden voranschreiten. Schnelles Internet gehört zum Leben unserer Bürger dazu – privat und geschäftlich. Es ist ein digitaler Standortvorteil und heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom. Das moderne Netz gewährleistet langfristig unsere Lebensqualität sowie die wirtschaftliche Entwicklung in Winnenden. Darüber hinaus erhöht ein Glasfaseranschluss den Wert einer Immobilie. Die Bürgerinnen und Bürger möchte ich daher ermuntern, einen Anschluss zu beauftragen,“ betont Holzwarth.

Darum lohnt sich der Umstieg auf Glasfaser

Im Vergleich zu Kupferleitungen ermöglichen Glasfaserkabel deutlich höhere Übertragungsraten. Bedeutet: Über einen Glasfaseranschluss lassen sich rasend schnell riesige Datenmengen herauf- und herunterladen.

Glasfaser ermöglicht die zuverlässigste und schnellste Verbindung im Vergleich zu anderen Übertragungswegen. Damit haben Kunden einen zukunftssicheren Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig.

Glasfaser ist weniger störanfällig und robuster gegenüber äußeren Einflüssen wie z.B. Wasser. Gerade für ältere Menschen mit einem Hausnotruf bietet eine Glasfaseranbindung mehr Schutz vor möglichen Störungen.

Glasfaser ist gut fürs Klima, weil weniger Energie verbraucht wird als im bestehenden Kupfernetz.

Ein Glasfaseranschluss steigert den Wert einer Immobilie. Wenn das Haus, die Wohnung oder das Geschäft verkauft oder vermietet werden soll, ist ein schneller und zuverlässiger Internetanschluss ein gutes Verkaufsargument. Glasfaser ist die beste Infrastruktur für die nächsten Jahrzehnte.

Fazit: Glasfaser ist zukunftssicher und die beste Technologie für die nächsten Jahrzehnte.