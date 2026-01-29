MWC: Telekom mit KI für alle

Für den Erfolg von KI in Unternehmen zählt vor allem: die Weichen für ihren Einsatz richtig zu stellen - sicher und souverän in Europa. Die Technologie nutzbringend für sich und andere einzusetzen. Die Telekom hat den KI-Booster bereits eingeschaltet und zeigt, was sie heute und für die Zukunft im Köcher hat. Für Unternehmen und für alle Kundinnen und Kunden, die sich auf die Telekom verlassen. Das Motto: „Magenta AI at Scale. Human at Heart“.

„Wir sind KI-Optimisten“

So etwa ein Mobilfunknetz mit KI, das sich eigenständig auf das Nutzungsverhalten der Menschen einstellt – egal, ob sie darüber telefonieren, surfen, gamen oder Roboter und industrielle Anwendungen laufen lassen. Ein Netz, das ihre Absichten erkennt und ihnen mit spezifischen Netz-Eigenschaften entgegenkommt. Das sich selbst wartet und technische Probleme vorhersieht und diese behebt: Das ist das Telekom-Netz der Zukunft. Bereits im März 2025 präsentierte die Telekom in Barcelona als Konzept, wie ihre KI-Agenten im Netz eigenständig öffentliche Events erkennen und Optimierungsmaßnahmen umsetzen, indem sie zum Beispiel Mobilfunk-Ressourcen neu zuweisen oder Konfigurationen im Netz anpassen. Denn: Wird eine Mobilfunkzelle durch viele Menschen beansprucht, braucht es mehr Kapazität. Diese Lösung feierte dann nur wenige Monate später ihr Debüt in Deutschland und bewährte sich bei Großevents ebenso wie bei den Weihnachtsmärkten.

„Wir sind KI-Optimisten“, betont Abdu Mudesir, Telekom Vorstand Product and Technology und verantwortlich für den Telekom-Auftritt in Barcelona. „KI ist bei der täglichen Arbeit ein Partner für alle Mitarbeitenden. Darüber hinaus ermöglicht sie neue Produkte, Services und erzeugt einen echten Mehrwert für alle Kunden in unseren Netzen. Daher freuen wir uns auf den MWC - hier werden wir zeigen, was die Telekom bereits heute kann.“

KI sicher und einfach

Weitere Beispiele auf dem MWC: Die Telekom zeigt mit ihrer KI-Fabrik in München, wie Unternehmen in Europa KI-Anwendungen sicher auf dem Kontinent laufen lassen können. Die Telekom will es zudem künftig erleichtern, sich ein intelligentes Zuhause einzurichten: KI soll dem Konzept zufolge dabei unterstützen, die nötigen Verbindungen zwischen Geräten, Diensten und Menschen zu knüpfen. Bedarfsgerecht und einfach per Sprache. Highlight: Auch ältere Geräte, etwa Kameras, würden sich so künftig einbinden lassen. Per Sprache funktioniert auch die KI-Brille, die die Telekom dieses Jahr als Konzeptstudie im Gepäck hat.

Nicht zuletzt ein Riesen-Thema auf dem Telekom-Stand: Schutz und Sicherheit in einer Welt, in der jeder auf Knopfdruck KI-Fakes produzieren und verbreiten kann – News und Stimmen ebenso wie ganze Videos von bekannten Persönlichkeiten. Oder Avatare, als Gesprächspartner losgeschickt, nicht immer mit guten Absichten.

Das Team von „hubraum“ ist auch wieder dabei. Der "Tech Incubator" der Telekom präsentiert im Bereich 4YFN (4 years from now) in Halle 8.1 zehn Start-ups. Die Themen am Stand 8.1B40 reichen von leistungsstarker KI und datensicheren, synthetischen Daten bis hin zu Konnektivität der nächsten Generation und quantenbasierten Lösungen. Die Gründerinnen und Gründer zeigen das auch auf der Hauptbühne der Telekom in Halle 3 sowie bei exklusiven Präsentationen auf der 4YFN.

Seien Sie dabei!

Telekom-Stand: Halle 3, Stand 3M31.

Pressekonferenz am 2. März von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr mit Abdu Mudesir am Stand und im Livestream

Livestream unter www.telekom.com/medien

Bühnenprogramm und Events

hubraum-Stand mit zehn Start-ups im Bereich 4YFN (4 years from now) in Halle 8.1, Stand 8.1B40

Hintergrund: Der MWC Barcelona 2026 findet vom 2. bis 5. März statt. Organisiert vom Verband GSMA, ist der Mobile World Congress die weltweit größte Fachmesse der Mobilkommunikationsbranche. Gerätehersteller, Netzanbieter und Technologieführer präsentieren ihre Innovationen in den Bereichen 5G und 6G, KI, IoT und mehr. Die Schlüsselveranstaltung für Konnektivität und mobile Technologie zog im vergangenen Jahr 2.900 Aussteller an sowie mehr als 109.000 Besucherinnen und Besucher aus 205 Ländern.

Die Deutsche Telekom auf dem MWC Barcelona vom 2. bis 5. März 2026

Pressekonferenz streamen

Live aus Barcelona am 2. März von 13.30 bis 15:00 Uhr unter www.telekom.com/medien



Themenspecial MWC

Nähere Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie unter www.telekom.com/mwc



Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Technologien live. Vom 2. bis 5. März 2026 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie. Alle Veranstaltungen werden live gestreamt.



Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com/2026