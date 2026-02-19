Vom MWC auf die Startbahn: Drei kroatische Flughäfen heben mit 5G von der Telekom in die Zukunft ab

Das Projekt umfasst erhebliche Investitionen in den Aufbau dedizierter 5G-Infrastrukturen an diesen Standorten, um sie zukunftsfähig und KI-ready zu machen – also die operative Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und das Passagiererlebnis insgesamt zu verbessern. Gemeinsam sollen die drei Flughäfen zu Kroatiens ersten Smart Airports werden – und als Blaupause für die nächste Generation des Flughafenbetriebs in Europa dienen.

Vision wird Infrastruktur

Das Projekt „NextGen 5G Airports“ umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von 5,6 Millionen Euro und wird durch das EU-Programm „Connecting Europe Facility (CEF) Digital“ mit 3,09 Millionen Euro kofinanziert. Seit Beginn des Programms haben unter Dutzenden eingereichter Vorschläge EU-weit bislang nur vier Flughafenprojekte eine Förderung erhalten – ein deutliches Zeichen für die strategische Bedeutung dieser Initiative.

Für die Deutsche Telekom steht das Projekt zugleich für einen umfassenderen Anspruch: Konnektivität nicht länger als Commodity zu verstehen, sondern 5G Standalone als Fundament der digitalen Transformation kritischer Infrastrukturen zu etablieren – von Transport und Logistik über Energie bis hin zu Bürgerdiensten.

Warum privates 5G für Flughäfen entscheidend ist

Flughäfen sind komplexe, hochregulierte Umgebungen, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz nicht verhandelbar sind. Herkömmliche Kommunikationssysteme basieren häufig auf einem Nebeneinander verschiedener Altsysteme, die jeweils nur einzelne Aufgaben erfüllen.

Privates 5G verändert diese Ausgangslage grundlegend. Durch die vollständige Kontrolle über ein dediziertes, eigenes Netz erhalten Flughäfen eine sichere, leistungsstarke und latenzarme Konnektivität, die exakt auf ihre operativen Anforderungen zugeschnitten ist – sei es für Inspektionen im luftseitigen Bereich, die Perimetersicherung oder die Bodenabfertigung.

Konkret bedeutet das: weniger Endgeräte, vereinfachte Prozesse und schnellere Entscheidungen – alles auf Basis eines robusten, einheitlichen digitalen Rückgrats.

Drei Flughäfen, drei Anwendungsfälle

Obwohl die technologische Grundlage identisch ist, zeigt jeder der drei kroatischen Flughäfen, wie sich privates 5G an lokale Gegebenheiten anpassen lässt:

Franjo-Tudman-Flughafen Zagreb wird Drohnen mit Ultra-HD-Kameras und KI-gestützter Analyse einsetzen, um Start- und Landebahnen, Zäune und Infrastruktur zu inspizieren. Zeitaufwändige manuelle Kontrollen werden künftig schneller, sicherer und präziser durchgeführt.

Flughafen Pula, der in kleinerem Maßstab operiert, wird ein Netz aus UHD-Kameras und Sensoren entlang des Perimeters installieren. Diese Systeme erkennen Schäden oder unbefugtes Eindringen in Echtzeit – ob durch Personen, Tiere oder Witterung – und alarmieren sofort die Betriebsteams.

Flughafen Zadar stattet Mitarbeitende mit industrietauglichen Tablets aus, die über privates 5G vernetzt sind. Inspektionsdaten werden künftig digital erfasst und unmittelbar übertragen – Funkmeldungen entfallen, das Risiko menschlicher Fehler sinkt.

An allen drei Standorten sind die Vorteile klar: höhere Sicherheit, gesteigerte Produktivität und ein nahtloses Erlebnis für Passagiere wie für Mitarbeitende.

So wie die Netze flexibel auf die spezifischen Anforderungen jedes Flughafens zugeschnitten werden, lassen sie sich auch an die individuellen Bedürfnisse von einzelnen Airlines, Betreibern oder weiteren Nutzer*innen anpassen – mit maßgeschneiderter Infrastruktur für jede Anwendung.

Was bedeutet das für Passagiere?

Für die Millionen Reisenden, die jedes Jahr in Kroatien ankommen oder von dort abreisen, steht privates 5G nicht für Technologie – sondern für eine reibungslosere und angenehmere Reise.

Intelligentere Abläufe bedeuten kürzere Wartezeiten, weniger Störungen und verlässlichere Flugpläne – insbesondere während der stark frequentierten Sommersaison. Schnellere Inspektionen und Echtzeit-Monitoring helfen, Start- und Landebahnen verfügbar zu halten und Flüge pünktlich abzufertigen. Gleichzeitig reduziert eine verbesserte Koordination der Bodencrews Verzögerungen beim Boarding, bei der Gepäckabfertigung und beim Turnaround.

Auch hinter den Kulissen erhöht eine bessere Vernetzung Sicherheit und Schutz – ohne zusätzliche Schritte für Passagiere. Mit der fortschreitenden Digitalisierung von Check-in, Boarding und Informationsdiensten profitieren Reisende zudem von klareren Updates, schnelleren Prozessen und einem planbareren Ablauf – vom Terminaleingang bis zum Gate.

In einem Land, in dem der Tourismus eine zentrale Rolle spielt, tragen diese Verbesserungen dazu bei, dass ein Besuch oder Urlaub in Kroatien von Anfang bis Ende positiv in Erinnerung bleibt.

Eine Blaupause für Europa – und darüber hinaus

Die besondere Relevanz dieses Projekts liegt in seiner Skalierbarkeit. Die Kombination aus privatem 5G, Edge Computing und Künstlicher Intelligenz schafft eine flexible Plattform, die sich an unterschiedliche Umgebungen anpassen lässt. Unterstützt durch EU-Fördermittel und entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, Universitäten und Technologiepartnern zeigt das Projekt, wie Innovation verantwortungsvoll in sicherheitskritischen Bereichen eingeführt werden kann.

Gleichzeitig steht es für eine umfassendere Vision: Mit spezialisierten Expertenteams ermöglicht die Deutsche Telekom den Rollout privater 5G-Netze in mehreren Ländern – angepasst an lokale Anforderungen und regulatorische Rahmenbedingungen – und treibt innovative, wirkungsstarke Anwendungsfälle branchenübergreifend voran.

Von der Luftfahrt und Logistik über Energie und Gesundheitswesen bis hin zu Smart Cities ist privates 5G weit mehr als nur schnellere Konnektivität. Es bildet eine verlässliche digitale Grundlage, damit kritische Infrastrukturen effizienter, sicherer und nachhaltiger betrieben werden können – heute und in Zukunft.

Auf dem MWC erleben, wie privates 5G von der Vision zur kritischen Infrastruktur Europas wird

Während Europa seine Infrastruktur modernisiert und seine digitale Souveränität stärkt, senden Projekte wie „NextGen 5G Airports“ eine klare Botschaft: Die Zukunft der Konnektivität dreht sich nicht allein um höhere Geschwindigkeiten, sondern um intelligentere Systeme, die den Alltag sicherer, effizienter und nachhaltiger machen.

In Kroatien ist diese Zukunft bereits gestartet – direkt von der Startbahn.

Die Deutsche Telekom auf dem MWC Barcelona vom 2. bis 5. März 2026



Flughäfen der Zukunft auf der Bühne

Marijana Bačić (Hrvatski Telekom), Mirela Šešerko (Deutsche Telekom) und Marin Tica (Internationaler Flughafen Zagreb) zeigen, wie privates 5G den Flughafenbetrieb transformiert – von KI-gestützten Startbahn- und Perimeterinspektionen bis hin zu autonomen Bodenfahrzeugen in hochregulierten Umgebungen.

Mittwoch, 4. März, 10:30 Uhr im Livestream: mwc.telekom.com/2026



Pressekonferenz streamen

Live aus Barcelona am 2. März von 13.30 bis 15:00 Uhr unter www.telekom.com/medien



Themenspecial MWC

Nähere Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie unter www.telekom.com/mwc



Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Technologien live. Vom 2. bis 5. März 2026 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie. Alle Veranstaltungen werden live gestreamt. Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com/2026