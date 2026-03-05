Telekom Stand zog Tausende in seinen Bann

Im Mittelpunkt: Künstliche Intelligenz. Das überrascht nicht. Das Interesse an KI wächst weiter, mindestens ebenso rasant wie die Technologie selbst. Das zeigten auch die vielen Gespräche am Telekom Stand. Besucherinnen und Besucher aus aller Welt machten sich ein Bild vom Magenta AI Call Assistant, von KI in einer Brille, im intelligenten Zuhause wie im Telekom Netz. Und genauso vom künftigen Überall-Netz und zu Zukunftsthemen wie Quantenkommunikation und 6G. „KI ist für uns nicht nur ein Messe Show-Case. KI ist in unseren Produkten, im Service und auch im Netz. Damit schaffen wir einen echten Mehrwert für Kunden und Wirtschaft“, sagt Abdu Mudesir, Vorstand Product & Technology. „In Barcelona haben wir erfolgreich gezeigt, was wir als Telekom können und wohin wir uns technologisch entwickeln."

Im Fokus: Verbindung zwischen Mensch und Technologie

Der Markenauftritt der Telekom war dafür konzipiert, die Verbindung zwischen Menschen und Technologie in den Fokus zu rücken. Ein sechs Meter hohes, ikonisches Telekom Logo lud die Menschen auf dem MWC ein, sich auf rund 1.000 Quadratmetern Standfläche ein Bild davon zu machen. Die Expertinnen und Experten hießen alle willkommen, dabei erstmals unterstützt von einem lebensgroßen KI-Avatar. "Mia" reagierte auf einem 86-Zoll-Screen per Knopfdruck auf Fragen und informierte in fünf Sprachen über Exponate, Bühnenprogramm und weitere Details zum Markenauftritt. "Mit unserem Markenauftritt in Barcelona haben wir ‚MAGENTA AI AT SCALE. HUMAN AT HEART.‘ erlebbar gemacht. Wir zeigen, wie Künstliche Intelligenz in großem Maßstab wirkt – und dabei konsequent vom Menschen aus gedacht wird", sagt Antje Hundhausen, die das Thema Brand Experience bei der Telekom und damit auch den Markenauftritt verantwortet. "Der Raum, die Inszenierung und die digitalen Erlebnisse haben genau diese Haltung transportiert: Technologie, die begeistert, Orientierung gibt und echten Mehrwert schafft. So wird Marke zum Erlebnis und KI Teil eines ganzheitlichen, unverwechselbaren Erlebnisses."

Großes Interesse auch bei " hubraum ". Der so genannte "Tech Incubator“ der Telekom fördert Gründerinnen und Gründer. Das Team präsentierte im Bereich 4YFN (4 years from now) zehn Start-ups mit ihren Lösungen. Die Themen reichten von Quantencomputer-resistenten Sicherheitssystemen über Software für den Bau von Robotern über Haptik im Handy, die etwa Sportereignisse durch Vibration fühlbar macht, bis hin zu einem System, dass den Verlauf und die Auswirkung von Extremwetter simuliert.