Neue Titelträger bei Baskets@School gekürt – Großer Finaltag im Telekom Dome begeistert die Fans

Beim ersten gemeinsamen großen Finaltag im Telekom Dome feierten alle teilnehmenden Schulen, Familien und Fans den Abschluss der Baskets@School-Saison. Der Finaltag wurde zudem live in der Baskets-App übertragen. Kommentiert wurde das Event von Chris Schmidt, langjähriger BBL und EuroCup-Kommentator. Unterstützt wurde er von Baskets-Profis und den Kinderreporter*innen Ina und Eneas.



Insgesamt nahmen rund 1.800 Kinder aus Bonn und Umgebung an den diesjährigen schulischen Vorrunden und der Finalausspielung teil – so viele wie noch nie. Mehr als 1.200 Schüler*innen spielten in dieser Saison in der Grundschul-Challenge, rund 600 Kinder in der Grundschul-Liga.

Hasith Dissanayake von der siegreichen KGS Schlossbachschule in der Grundschul-Challenge: „Das ist echt gar nicht einfach in Worte zu fassen. Das war eine tolle Sache, vor allem für die Kinder. Sie hatten ganz viel Spaß, das ist das Wichtigste. Ich bin glücklich, die Kinder sind glücklich.“

Auch Menko Musa von der Münsterschule im Liga-Wettbewerb zeigte sich begeistert: „Super Leistung von meiner Mannschaft. 100 Prozent gegeben, wie immer – beim Training und heute. Vielen Dank an alle, es hat so richtig Spaß gemacht.“

Großer Finaltag mit Sport, Fans und vielen Aktionen

Der Finaltag bot weit mehr als sportlichen Wettbewerb und spannende Finals. Ein großes Rahmenprogramm sorgte bei Kindern, Familien und Fans für Begeisterung. Zahlreiche Mitmachstationen wie Zutritt zum Mannschaftsbus der Profis, Backwaren bemalen, Bonni Parcours und Saft Fahrrad luden zum Ausprobieren ein, während eine Hüpfburg besonders die jüngeren Gäste anzog. Auch Gewinnspiele und ein besonderer Lautstärken-Wettbewerb sorgten für gute Stimmung Zuschauer und Fans konnten ihren Schulen durch lautstarken Jubel einen 100 Euro Gutschein sichern, wenn ein Dezibelwert von 90 erreicht wurde. Die jeweils lauteste Schule der Challenge und der Liga bekam zusätzlich noch einmal 100€.

Die Profis der Telekom Baskets Bonn waren ebenfalls vor Ort. Sie unterstützten nicht nur Live-Kommentator Chris Schmidt, sondern waren auch als Coaches aktiv und nahmen sich Zeit für Autogramme und Gespräche mit den Kindern und Fans.

Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Sport und Sponsoring Deutsche Telekom: „Der gemeinsame große Finaltag in dieser Form war nicht nur eine Premiere, sondern ein absolutes Highlight. Heute sind alle Kinder Gewinne*Innen, denn bei Baskets@School zählen vor allem Bewegung, Teamgeist und Spaß. Der Finaltag hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Begeisterung in diesem Projekt steckt. Der Finaltag heute ist für uns Ansporn, mit unseren Projektpartnern im nächsten Jahr wieder für die Kinder unser Bestes zu geben.“

Simon Vogel, Projektleiter Baskets@School: "Das war für alle Anwesenden ein fantastischer Tag, eine rundum mehr als gelungene Premiere mit sehr spannenden Spielen. Ich freue mich schon jetzt auf die kommende Saison! Auch nochmal ein großes Dankeschön an alle helfenden Hände und Partner, die uns unterstützt haben, ein so vielfältiges Rahmenprogramm rund um das Highlight auf dem Court auf die Beine zu stellen."

Urkunden, Geldpreise und besondere Erlebnisse

Die 16 Finalteams hatten sich zuvor in vielen Trainingsstunden, schulischen Vorrunden und der Finalausspielung für das Finale im Telekom Dome qualifiziert. Alle Teams erhielten Urkunden für ihre Teilnahme. Die Siegerteams wurden zusätzlich mit Geldpreisen ausgezeichnet und bekamen einen Pokal. Ein besonderes Erlebnis wartet auf die Gewinner-Schulen ein exklusiver Besuch bei einem Spieltag der Telekom Baskets Bonn inklusive Blick hinter die Kulissen.

Baskets@School – Ein Projekt, das bewegt

Baskets@School ist ein gemeinsames Projekt der Deutschen Telekom, der Telekom Baskets Bonn, der Stadt Bonn und der Barmer Ersatzkasse. Das Angebot richtet sich an Grundschulen in Bonn und Umgebung. Mit der Grundschul-Challenge und der Grundschul-Liga gibt es verschiedene Wettbewerbe für alle Altersgruppen. Ziel des Projekts ist es, Kinder für Bewegung zu begeistern, den Teamgeist zu stärken und Freude am Sport zu vermitteln. Die Teilnahme ist für die Schulen kostenlos. Die Deutsche Telekom und die Telekom Baskets Bonn stellen das Trainingsequipment zur Verfügung.