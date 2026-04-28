Rekordsieg im Hotline-Test: Telekom setzt neue Maßstäbe 

Kundenservice seit acht Jahren an der Spitze und besser denn je

Was sich wie ein weiterer Sieg anfühlt, ist eine beeindruckende Serie: Seit Jahren behauptet sich die Telekom im wichtigsten Hotline-Vergleich der Branche an der Spitze. Auch 2026 bestätigt sich dieses Bild. Noch nie wurde in allen Bereichen Urteil "überragend" erreicht. So gab es die Bestnote in Erreichbarkeit, Wartezeit, Dialog, Freundlichkeit und Qualität. Besonders stark: die Telekom hat 496 von 500 möglichen Punkten erreicht – noch einmal ein Plus von 27 Punkten im Vergleich zum Vorjahr.

Die Beraterinnen und Berater überzeugten durch Professionalität, Kundenorientierung und Fachlichkeit auf höchstem Niveau. Dazu das Urteil der connect-Redaktion: „Die Telekom-Crew liefert eine beeindruckende Vorstellung und sichert sich einmal mehr den Spitzenrang. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über ein breites Fachwissen, eine hohe Lösungskompetenz und eine klaren Gesprächsführung, selbst bei komplexeren Themen.“ Die Kundschaft ist glücklich, die Note in der Königsdisziplin "Qualität der Antworten" steigt dank dem überaus kompetenten Personal von "sehr gut" auf "überragend".

Überragender Service dank Kompetenz, Engagement und KI-Unterstützung

Sales & Service Chef Steffen Schlaberg bringt es auf den Punkt: „Achtmal in Folge, überall überragend – das ist kein Zufall, das ist Haltung. Unsere Teams liefern jeden Tag ab: mit hoher fachlicher Kompetenz, Leidenschaft und echter Kundennähe sowie dem gezielten Einsatz neuer Technologien wie KI. Genau das macht den Unterschied.“

Der connect-Test gilt als eines der wichtigsten Gütesiegel der Branche. In einem aufwendigen Verfahren werden die Hotlines der großen Mobilfunkanbieter über Wochen hinweg intensiv geprüft – mit zahlreichen Testanrufen, unterschiedlichen Szenarien und klar definierten Bewertungskriterien.