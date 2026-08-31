Vorsicht bei neuem E-Mail-Betrug.

Die Betrüger benutzen einen Trick.
Der Trick ist schwer zu erkennen.
So ist der Trick:
- Die Betrüger versuchen sich bei einem E-Mail-Konto anzumelden.
Das E-Mail-Konto gehört aber einer anderen Person.
Diese Person bekommt dann automatisch eine E-Mail.
Diese E-Mail ist echt.
Das macht das E-Mail-System automatisch.
- Der 2. Schitt der Betrüger sieht so aus:
Sie schicken eine 2. E-Mail an die Person.
Die kommt kurz nach der echten E-Mail.
Die 2. Mail ist Betrug.
Sie ist eine Phishing-Mail.
Die Betrüger schicken die Phishing-Mail selbst.
Die Mail kommt nicht von der Telekom.
Sie sieht aber so aus.
Die Menschen glauben aber: Die E-Mail ist echt.
Die E-Mail kommt ja kurz hinter der echten E-Mail.
Eine Phishing-Mail ist gefährlich.
Phishing bedeutet:
Die Betrüger wollen an Ihr Passwort kommen.
In der Phishing-Mail werden Sie belogen.
So sieht die Betrugs-E-Mail aus: