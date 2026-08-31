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Vorsicht bei neuem E-Mail-Betrug.

3 Minute Lesezeit

Es gibt eine neue Art von Betrug mit E-Mails.
Die Betrüger schicken falsche E-Mails an Menschen mit einer E-Mail-Adresse von der Telekom.
Sie wollen das Passwort stehlen.

Erklärung zum Text
Dieser Text ist in Leichte Sprache übersetzt.
Texte in Leichter Sprache sind leichter zu verstehen.
Manche Wörter sind grün.
Das sind Wörter, die wir in unserem Wörter-Buch erklären.
Das Wörter-Buch finden Sie am Ende vom Text.
Manche Stellen im Text sind gelb angestrichen.
Das ist besonders wichtig.

Die Betrüger benutzen einen Trick.

Der Trick ist schwer zu erkennen.
So ist der Trick:

  1. Die Betrüger versuchen sich bei einem E-Mail-Konto anzumelden.
    Das E-Mail-Konto gehört aber einer anderen Person.
    Diese Person bekommt dann automatisch eine E-Mail.
    Diese E-Mail ist echt.
    Das macht das E-Mail-System automatisch.
  2. Der 2. Schitt der Betrüger sieht so aus:
    Sie schicken eine 2. E-Mail an die Person.
    Die kommt kurz nach der echten E-Mail.
    Die 2. Mail ist Betrug.
    Sie ist eine Phishing-Mail.

Die Betrüger schicken die Phishing-Mail selbst.
Die Mail kommt nicht von der Telekom.
Sie sieht aber so aus.
Die Menschen glauben aber: Die E-Mail ist echt.
Die E-Mail kommt ja kurz hinter der echten E-Mail.

 

Eine Phishing-Mail ist gefährlich.

Phishing bedeutet: 
Die Betrüger wollen an Ihr Passwort kommen.
In der Phishing-Mail werden Sie belogen.
So sieht die Betrugs-E-Mail aus:

Bild von der Betrugs-E-Mail
So sieht die E-Mail von Betrügern aus.

Hier nochmal der Text aus der Betrugs-E-Mail:

Verdächtiger Passwort-Wiederherstellungsversuch
Liebe Kundin, lieber Kunde,
! Kritische Sicherheitswarnung – Verdächtige Aktivität erkannt
Ein Anmeldeversuch, gefolgt von einem Passwort-Wiederherstellungsversuch, wurde in Ihrem Konto blockiert.
Ihr E-Mail-Postfach und Ihre gespeicherten Daten sind Ziel eines unbefugten Zugriffsversuchs.
Um Ihr Konto zu schützen, bestätigen Sie bitte unverzüglich Ihre Wiederherstellungsinfomationen und überprüfen Sie Ihre letzten Aktivitäten.

 

Es gibt noch einen neuen Trick.

Die Betrüger senden noch andere falsche E-Mails.
Hier ein Bild von einer anderen Phishing-Mail.

 

Bild von der Betrugs-E-Mail
So sieht die E-Mail von Betrügern aus.

 

Die Betrüger wollen Ihr Passwort klauen.

Die E-Mail sieht echt aus.
Sie ist aber Betrug.
Jemand Fremdes will an Ihr E-Mail-Konto kommen.
Die E-Mail ist nur ein Bild von einer echten E-Mail.
Das Bild ist mit einer Phishing-Seite im Internet verbunden.
Wenn Sie klicken, landen Sie auf der Phishing-Seite.
Wenn Sie dort ihre Anmelde-Daten mit Passwort eingeben,
können die Betrüger Ihre Daten klauen.

 

Wie erkennt man die Phishing-Mail?

Die Phishing-E-Mail ist schwer zu erkennen.
Die E-Mail-Adresse von dem Absender sieht echt aus.
Sie heißt: do_not_reply@telekom.de
Aber man sieht nur einen Teil von der Adresse.
Die Adresse hat versteckt noch mehr Zeichen.
Das sieht man aber nicht sofort.
Und darauf fällt man leicht rein.

 

Was können tun, um sicher zu sein?

Sie glauben, Sie sind betrogen worden?
Dann gehen Sie auf die Internet-Seite telekom.de.
Dort können Sie im Kundencenter das Passwort für Ihr E-Mail-Konto ändern.

 

Wir haben noch mehr Informationen zum Phishing in Leichter Sprache.
Klicken Sie bitte hier
Die Seite öffnet sich im neuen Fenster.

 

Wörterbuch

Phishing:
Phishing ist eine Internet-Falle.
Durch Phishing werden persönliche Daten gestohlen.
Beim Phishing wird eine E-Mail geschickt.
In der E-Mail steht, dass man etwas auf einer Internet-Seite machen soll.
Zum Beispiel ein Passwort eingeben.
Das ist nicht sicher.

Hinweis:
Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben. 
SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.
Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.
Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.
Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.