Vorsicht bei neuem E-Mail-Betrug.

Die Betrüger wollen Ihr Passwort klauen.

Die E-Mail sieht echt aus.

Sie ist aber Betrug.

Jemand Fremdes will an Ihr E-Mail-Konto kommen.

Die E-Mail ist nur ein Bild von einer echten E-Mail.

Das Bild ist mit einer Phishing-Seite im Internet verbunden.

Wenn Sie klicken, landen Sie auf der Phishing-Seite.

Wenn Sie dort ihre Anmelde-Daten mit Passwort eingeben,

können die Betrüger Ihre Daten klauen.

Wie erkennt man die Phishing-Mail?

Die Phishing-E-Mail ist schwer zu erkennen.

Die E-Mail-Adresse von dem Absender sieht echt aus.

Sie heißt: do_not_reply@telekom.de

Aber man sieht nur einen Teil von der Adresse.

Die Adresse hat versteckt noch mehr Zeichen.

Das sieht man aber nicht sofort.

Und darauf fällt man leicht rein.

Was können tun, um sicher zu sein?

Sie glauben, Sie sind betrogen worden?

Dann gehen Sie auf die Internet-Seite telekom.de.

Dort können Sie im Kundencenter das Passwort für Ihr E-Mail-Konto ändern.

Wir haben noch mehr Informationen zum Phishing in Leichter Sprache.

Klicken Sie bitte hier.

Die Seite öffnet sich im neuen Fenster.

Wörterbuch

Phishing:

Phishing ist eine Internet-Falle.

Durch Phishing werden persönliche Daten gestohlen.

Beim Phishing wird eine E-Mail geschickt.

In der E-Mail steht, dass man etwas auf einer Internet-Seite machen soll.

Zum Beispiel ein Passwort eingeben.

Das ist nicht sicher.

Hinweis:

Dieser Text wurde mit Hilfe von SUMM AI geschrieben.

SUMM AI ist ein Übersetzungs-Programm.

Damit übersetzt man Texte von schwerer Sprache in Leichte Sprache.

Ein Mensch hat den Text danach überarbeitet.

Texte in Leichter Sprache sind nicht rechtlich verbindlich.