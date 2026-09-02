Mitgliedschaften und Kooperationen

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Lobbying-Ausgaben 2024 gemäß den geltenden Transparenzvorschriften.

Durch Berichtspflicht abgedeckter Bereich

Lobbying-Ausgaben (2024)

Relevante Transparenzvorschrift mit Details zu den rechtlichen Vorgaben und zur jeweiligen Definition der Lobbying-Ausgaben

Deutsche Telekom AG / Bundestag und Bundesregierung

2.023.924
EUR *) [1]

Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegenüber der Bundesregierung [Lobbyregistergesetz – LobbyRG]) [6]

Deutsche Telekom AG / Landtag und Landesregierung von Baden-Württemberg

71.000 EUR*) [2]

Gesetz über ein Transparenzregister
(Transparenzregistergesetz – TRegG) [7]
 

Deutsche Telekom AG / Bayerischer Landtag und Bayerische Staatsregierung

110.000 EUR*) [3]

Bayerisches Lobbyregistergesetz
(BayLobbyRG) [8]
 

Deutsche Telekom AG / European Parliament and European Commission

1.700.000 EUR *) [4]

Interinstitutional Agreement of 20 May 2021 between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on a mandatory transparency register [9]

T-Mobile USA / Federal Government of the US

10.020.000 USD *) [5]

Lobbying Disclosure Act (LDA) [10]

1) Lobbyregister
2) Landtag Baden-Württemberg
3) Landtag Bayern
4) Transparency Register
5) United States Senate Lobbying Disclosure
6) Bundestag
7) Landtag Baden-Württemberg
8) Bayerische Staatskanzlei
9) EUR-Lex
10) Lobbying Disclosure Act Guidance

* Die verschiedenen Angaben sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da sie sich auf die jeweils gültigen rechtlichen Vorgaben beziehen. Sofern Lobbying-Ausgaben nach den Vorgaben der jeweiligen Register in einer Spanne anzugeben sind, wird der obere Wert der Spanne angegeben.