Mitgliedschaften und Kooperationen

Durch Berichtspflicht abgedeckter Bereich Lobbying-Ausgaben (2024) Relevante Transparenzvorschrift mit Details zu den rechtlichen Vorgaben und zur jeweiligen Definition der Lobbying-Ausgaben Deutsche Telekom AG / Bundestag und Bundesregierung 2.023.924

EUR *) [1] Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegenüber der Bundesregierung [Lobbyregistergesetz – LobbyRG]) [6] Deutsche Telekom AG / Landtag und Landesregierung von Baden-Württemberg 71.000 EUR*) [2] Gesetz über ein Transparenzregister

(Transparenzregistergesetz – TRegG) [7]

Deutsche Telekom AG / Bayerischer Landtag und Bayerische Staatsregierung 110.000 EUR*) [3] Bayerisches Lobbyregistergesetz

(BayLobbyRG) [8]

Deutsche Telekom AG / European Parliament and European Commission 1.700.000 EUR *) [4] Interinstitutional Agreement of 20 May 2021 between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on a mandatory transparency register [9] T-Mobile USA / Federal Government of the US 10.020.000 USD *) [5] Lobbying Disclosure Act (LDA) [10]

1) Lobbyregister

2) Landtag Baden-Württemberg

3) Landtag Bayern

4) Transparency Register

5) United States Senate Lobbying Disclosure

6) Bundestag

7) Landtag Baden-Württemberg

8) Bayerische Staatskanzlei

9) EUR-Lex

10) Lobbying Disclosure Act Guidance

* Die verschiedenen Angaben sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da sie sich auf die jeweils gültigen rechtlichen Vorgaben beziehen. Sofern Lobbying-Ausgaben nach den Vorgaben der jeweiligen Register in einer Spanne anzugeben sind, wird der obere Wert der Spanne angegeben.