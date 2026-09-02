Mitgliedschaften und Kooperationen
Lobbying-Ausgaben 2024 gemäß den geltenden Transparenzvorschriften.
Lobbying-Ausgaben 2024 gemäß den geltenden Transparenzvorschriften.
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Durch Berichtspflicht abgedeckter Bereich
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Lobbying-Ausgaben (2024)
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Relevante Transparenzvorschrift mit Details zu den rechtlichen Vorgaben und zur jeweiligen Definition der Lobbying-Ausgaben
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Deutsche Telekom AG / Bundestag und Bundesregierung
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2.023.924
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Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegenüber der Bundesregierung [Lobbyregistergesetz – LobbyRG]) [6]
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Deutsche Telekom AG / Landtag und Landesregierung von Baden-Württemberg
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71.000 EUR*) [2]
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Gesetz über ein Transparenzregister
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Deutsche Telekom AG / Bayerischer Landtag und Bayerische Staatsregierung
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110.000 EUR*) [3]
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Bayerisches Lobbyregistergesetz
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Deutsche Telekom AG / European Parliament and European Commission
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1.700.000 EUR *) [4]
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Interinstitutional Agreement of 20 May 2021 between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on a mandatory transparency register [9]
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T-Mobile USA / Federal Government of the US
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10.020.000 USD *) [5]
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Lobbying Disclosure Act (LDA) [10]
1) Lobbyregister
2) Landtag Baden-Württemberg
3) Landtag Bayern
4) Transparency Register
5) United States Senate Lobbying Disclosure
6) Bundestag
7) Landtag Baden-Württemberg
8) Bayerische Staatskanzlei
9) EUR-Lex
10) Lobbying Disclosure Act Guidance
* Die verschiedenen Angaben sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da sie sich auf die jeweils gültigen rechtlichen Vorgaben beziehen. Sofern Lobbying-Ausgaben nach den Vorgaben der jeweiligen Register in einer Spanne anzugeben sind, wird der obere Wert der Spanne angegeben.